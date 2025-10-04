Sion prend un point miraculeux à Lucerne

Mené 3-1 et avec un homme de moins après l'expulsion de Théo Bouchlarhem, le FC Sion est allé chercher un point miraculeux à Lucerne (3-3), égalisant dans les arrêts de jeu par Liam Chipperfield!

Benjamin Kololli tente de s'imposer face à Taisei Abe. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Les Sédunois peuvent s'en aller tranquillement profiter de la douceur et de la beauté du lac de Côme lors de leur stage la semaine prochaine, eux qui ont bien failli entrer dans l'hiver en ayant chopé un mauvais rhume ce samedi à Lucerne. Sous une pluie continue, et dans un temps à sortir les pulls à capuche et les moufles, les hommes de Didier Tholot ont en effet longtemps cru qu'ils allaient devoir s'incliner, eux qui ont encaissé l'ouverture du score après moins de 200 secondes et étaient menés 3-1 à la 79e alors qu'ils étaient réduits à dix!

Sion mené d'entrée de jeu

Le match, disputé devant 10'993 spectatrices et spectateurs, a fait une nouvelle belle publiclté au football suisse, deux jours après le jeudi doré qui a vu les trois équipes engagées en Europe s'imposer sans prendre de but (Lausanne, Bâle, YB). Le scénario fou et l'absence de calcul des deux équipes a offert un beau spectacle, jusque dans les arrêts de jeu.

Bung Meng Freimann a ouvert le score à la 3e d'un puissant coup de tête sur corner, et Lucerne a doublé la mise à la 23e, le centre d'Adrian Grbic étant dévié dans son propre but par Noé Sow après une perte de balle coupable d'Ali Kabacalman à mi-terrain. Sion, mené 2-0, tentait de réagir, sans se montrer dangereux, ou alors de manière très sporadique.

Les Valaisans ne jouaient pas si mal, d'ailleurs, faisant bien tourner le ballon et trouvant quelques décalages intéressants, mais, mis à part une tête de Josias Lukembila au premier poteau, l'idole locale Pascal Loretz -qui disputait son 100e match avec son club formateur ce samedi- n'avait pas grand chose à faire.

Benjamin Kololli marque deux fois le même penalty

Sans avoir procédé à aucun changement, le FC Sion entrait mieux dans la deuxième période, Benjamin Kololli transformant d'entrée un penalty consécutif à une faute de main (49e, 2-1). Le Kosovar du Chablais a cependant dû s'y reprendre à deux fois, sa première tentative (réussie) ayant été annulée, un coéquipier étant entré dans la surface de réparation avant le tir. Alors, fallait-il changer de côté ou non? Les gens qui le connaissent suffisamment bien avaient parié sur une panenka, mais «Benji» a été raisonnable et a frappé au même endroit, sur la droite de Pascal Loretz, lequel avait bien anticipé, mais était un petit peu court tout de même.

Adrian Grbic a cependant redonné deux longueurs d'avance à Lucerne à la 63e en s'en allant dribbler Anthony Racioppi et marquer dans le but vide pour le 3-1. Sion n'avait ainsi pas profité longtemps de sa réduction du score. Mais le plus fou était à venir.

Rilind Nivokazi, un buteur trop discret ce samedi. Photo: keystone-sda.ch

Didier Tholot opérait ses trois premiers changements à la 67e en faisant sortir Benjamin Kololli, Ali Kabacalman et Josias Lukembila, lequel n'a pas été très heureux ce samedi, pour rester poli. Theo Bouchlarhem, Donat Rrudhani et Baltazar faisaient eux leur apparition pour donner un peu d'allant à une équipe valaisanne qui semblait résignée.

L'affaire semblait définitivement plié à la 77e lorsque l'arbitre a expulsé Théo Bouchlarhem, après lui avoir initialement donné un carton jaune. Appelé par la VAR, Luca Cibelli a changé d'avis, annulé le jaune et donné un rouge direct à l'ailier français, ce qui semblait sur le coup extrêmement sévère et donnera sans doute lieu à des débats enflammées dans les jours à venir. Les Valaisans ne se montraient cependant pas abattus malgré les deux buts de retard et cette infériorité numérique. Didier Tholot faisait entrer Winsley Boteli en pointe en lieu et place de Rilind Nivkazi, ainsi que Liam Chipperfield pour Kreshnik Hajrizi, et le technicien était récompensé de son audace avec la réduction du score immédiate de l'attaquant genevois sur un corner de Donat Rrudhani (79e, 3-2). Le match était relancé!

La passe décisive d'Anthony Racioppi pour l'égalisation

Lucerne, trahi par sa jeunesse et son absence d'expérience, se mettait alors inexplicablement à reculer et Liam Chipperfield pouvait égaliser à la 90e sur une passe décisive de... son gardien Anthony Racioppi! Le banc sédunois explosait de joie, Sion arrachait un point sorti de nulle part! Et c'est peu dire que ce match nul ressemble à une victoire au vu du scénario.

Les joueurs du FC Sion ont désormais droit à quelques jours de repos, avant de se retrouver en milieu de semaine et de prendre la route du nord de l'Italie, du côté de Côme. Là, plutôt qu'à Saint-Pétersbourg comme en juillet et en septembre, les y attendront un stage de quelques jours, ponctué d'un match face à l'équipe de Cesc Fabregas. L'idéal pour resserrer les liens et bien se préparer pour le déplacement au Letzigrund pour y défier GC, la prochaine échéance. Dans un décor qui s'annonce triste à pleurer, Ali Kabacalman et ses coéquipiers devront cette fois viser la victoire et, pour ce faire, mieux entrer dans leur partie. Mais ce samedi, ce point pris, vu les circonstances, leur donne plutôt des raisons de se réjouir.