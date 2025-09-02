Les vagues de Cloudbreak aux Fidji ont couronné de nouveaux champions du monde de surf. Le Brésilien Yago Dora et l'Australienne Molly Picklum s'imposent lors des finales de la World Surf League.

Yago Dora et Molly Picklum sacrés champions du monde de surf

Yago Dora et Molly Picklum sacrés champions du monde de surf

Yago Dora est le nouveau champion du monde de surf. Photo: Alejandro Granadillo

ATS Agence télégraphique suisse

Le Brésilien Yago Dora et l'Australienne Molly Picklum ont remporté mardi les finales de la World Surf League. Ce championnat du monde rassemblait l'élite du surf mondial dans les vagues du spot de Cloudbreak aux Fidji.

Domination totale

Après avoir terminé premier du classement de la saison régulière, Yago Dora s'est imposé en finale des play-off face à l'Américain Griffin Colapinto, confirmant la domination brésilienne sur la discipline depuis une décennie.

A 29 ans et au sommet de sa forme, Yago Dora est devenu le cinquième Brésilien champion du monde après Gabriel Medina (2014, 2018, 2021), Adriano de Souza (2015), Italo Ferreira (2019) et Filipe Toledo (2022, 2023).

Premier titre mondial

Chez les femmes, la jeune Australienne Molly Picklum a battu en finale la championne olympique américaine Caroline Marks pour s'offrir son premier titre mondial.