Les cadors sont à la peine en ce début de saison!

A peine entamés, les meilleurs championnats européens doivent déjà s'arrêter! Certains clubs profiteront volontiers de ces deux semaines de pause pour réajuster le tir après un départ raté.

1/7 Faux départ pour Erling Haaland et Manchester City! Photo: Getty Images

Lino Dieterle

Est-ce l'effet Coupe du monde des clubs? Toujours est-il que plusieurs équipes de haut niveau ont subi un faux départ en ce début de saison.

Angleterre

Toutes les équipes de Manchester sont en crise! Certes, Manchester United a évité le pire ce week-end grâce à une victoire 3-2 à domicile contre Burnley. Mais le but décisif, inscrit à la 97e minute sur un penalty accordé par le VAR, n’a rien de rassurant. Les supporters des Red Devils n’ont donc aucune raison d’être euphoriques, quelques jours seulement après l’humiliante élimination en Coupe face à Grimsby.

Avec ce succès, United passe néanmoins devant son voisin Manchester City. Mais chez les Skyblues, l’euphorie des débuts a vite disparu après le large succès 4-0 à Wolverhampton: défaite 0-2 contre Tottenham, puis revers 1-2 face à Brighton. Dans la course au titre, l’équipe de Pep Guardiola accuse déjà six points de retard sur Liverpool, après une saison noire l’an dernier. Et cela malgré un effectif rajeuni et renforcé cet hiver à coups de centaines de millions de francs.

Italie

En Italie, les deux clubs milanais ont déjà connu une première déconvenue. L'AC Milan, dont la recrue suisse Ardon Jashari, qui a coûté un million, s'est gravement blessée, a tout de même pu réagir à la défaite décevante contre le promu Cremonese et s'est imposé 2-0 vendredi sur le terrain de l'US Lecce. Le début de saison de l'Inter est à l'opposé. Après une victoire convaincante 5-0 à domicile contre le Torino, les Nerazzurri ont dérapé dimanche soir contre l'Udinese - Yann Sommer et ses coéquipiers se sont inclinés 1-2. Seul le Napoli a fait le plein pour l'instant.

Allemagne

Quel avenir pour le Bayer Leverkusen ? Le champion 2024 a connu un profond bouleversement cet été. Mais après seulement un point en deux journées de Bundesliga, de sérieux doutes émergent déjà sur la capacité d’Erik ten Hag à mener la reconstruction. La Werkself a laissé filer l’avantage lors de sa défaite 2-1 face à Hoffenheim puis lors du 3-3 concédé à Brême.

Du côté du Borussia Dortmund, la situation n’est guère plus réjouissante. Le BVB a certes corrigé l’Union Berlin 3-0, mais le faux pas inaugural à St. Pauli empêche les hommes de Terzić d’aborder la trêve internationale totalement sereins.

France

En Ligue 1, le PSG, grand favori au titre, affiche déjà sa puissance. Le champion d’Europe régale, notamment grâce à João Neves, auteur de deux retournés lors du large succès 6-3. Derrière, le premier poursuivant pressenti a déjà calé. L’ambitieux Olympique de Marseille s’est incliné lors de ses deux déplacements de la saison, à chaque fois 1-0. Le dernier en date, dimanche soir lors du «Choc des Olympiques» à Lyon. Après un été agité et une relégation un temps redoutée, l’OL a signé un départ parfait avec trois victoires, à l’image du PSG.

Espagne

Depuis 2011, Diego Simeone est l'entraîneur de l'Atlético Madrid. Les Rojiblancos n'ont jamais terminé une saison de Liga plus bas que la cinquième place, et ce lors de sa première saison. Mais après trois matches cette saison, l'Atlético se retrouve à la 17e place avec seulement deux points. Les adversaires se nomment Espanyol, Elche et Alaves - donc pas vraiment des cadors de la Liga. L'un d'entre eux, Barcelone, a trébuché une première fois dimanche soir sur le terrain du Rayo Vallecano et se retrouve à deux points de son grand rival, le Real Madrid, lequel compte trois victoires en trois matches malgré un jeu collectif toujours aussi insuffisant depuis l'arrivée en Espagne de Kylian Mbappé.