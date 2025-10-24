Zachary Athekame a bien choisi son moment pour marquer son premier but avec l'AC Milan. Le jeune défenseur suisse a signé le 2-2 contre Pise à la 93e.

Zachary Athekame a signé l'égalisation dans les dernières secondes pour l'AC Milan. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Tout va très vite pour Zachary Athekame. Depuis 2024, le latéral suisse de 20 ans a évolué à Neuchâtel Xamax, aux Young Boys et, cette saison, à l’AC Milan. Ce vendredi soir, il a même inscrit son premier but en Serie A, dans les toutes dernières secondes du match, alors qu’il n’était entré qu’à la 76ᵉ minute. L’AC Milan a ainsi décroché un point face à Pise.

Avec Michel Aebischer, Pise avait pris l’avantage grâce à Nzola à la 86ᵉ minute (2-1). Mais Zachary Athekame a arraché le match nul pour les Rossoneri, en se jetant sur un centre de Luka Modrić dans les arrêts de jeu. Un but que le jeune Suisse n’est pas prêt d’oublier. Score final: 2-2.