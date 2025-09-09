Zachary Athekame: «L'AC Milan était impossible à refuser»

Dix millions d’euros et un saut dans l’inconnu. Zachary Athekame a choisi Milan, son histoire, ses mythes. Le jeune Suisse raconte l’émotion d’un changement de vie et l’envie de s’imposer en Lombardie.

1/4 Zachary Athekame et les autre recrues milanaises ont été présentées à San Siro avant le premier match de la saison. Photo: Claudio Villa

Bastien Feller Journaliste Blick

Dans le microcosme du football suisse, ce transfert a fait grand bruit. Cet été, Zachary Athekame a quitté Young Boys pour s'engager avec le mythique AC Milan contre environ 10 millions d'euros. Trop tôt pour certains, qui mettent en avant ses 34 apparitions seulement en Super League.

La direction milanaise a elle vu plus loin, s'attardant davantage sur le potentiel du latéral genevois. «J'ai mon opinion. Chacun à la sienne», balaye-t-il, préférant se concentrer sur la nouvelle histoire qu'il a à écrire en Lombardie.

«C'est un autre monde»

Surtout, Zachary Athekame doit mettre son énergie ailleurs que dans des débats stériles, lui qui est arrivé en Serie A, l'un des quatre grands championnats européens (avec l'Angleterre, l'Espagne et l'Allemagne), où l'exigence et la pression montent de plusieurs crans en comparaison avec la Super League. «Tout est vraiment très différent. On se rend compte que la Suisse, sans manquer de respect, c’est petit quand on compare avec de vrais pays de foot. En Italie, on voit la grandeur et l’impact que le foot a sur les gens. C’est un autre monde.»

Le latéral droit fait désormais partie d'une véritable institution, connue et reconnue à travers le monde. Un club septuple vainqueur de la Ligue des champions, en quête de rachat et qui l'a prouvé sur le mercato estival. 37 millions d'euros dépensés, sans les bonus, pour Christopher Nkunku, 36 pour Ardon Jashari, 23 pour Samuele Ricci, 20 pour Koni de Winter, 17 pour Pervis Estupinan ou encore 7 pour Adrien Rabiot. Le club lombard a aussi engagé un certain Luka Modrić, Ballon d'or 2018, qui était libre depuis son départ du Real Madrid.

Le Genevois attend ses premières minutes

Un dépaysement pour le latéral international suisse M21, et donc une offre impossible à refuser. «C’est Milan, tout le monde connaît l’histoire de ce club. C’est un honneur pour moi d’y être», se réjouit-il, ajoutant qu'apprendre que les Rossoneri étaient intéressés par ses services lui a provoqué «beaucoup d'émotions». «Mais il faut rester lucide. Je suis très content et maintenant, je me concentre sur le travail.»

Zachary Athekame s'entraîner désormais aux côtés du ballon d'or 2018 Luka Modrić (arrière-plan). Photo: AC Milan via Getty Images

Depuis son arrivée à Milan, Zachary Athekame n'a pas encore eu le plaisir de fouler la pelouse de San Siro. Le Genevois est en effet resté sur le banc des remplaçants tant face à Bari au premier tour de la Coupe d'Italie (victoire 2-0) que lors de la première journée de Serie A face à la Cremonese (défaite surprise 1-2). Tout comme lors du premier déplacement de la saison à Lecce (victoire 0-2). Reste que la fin du mercato, avec les départs de Yunus Musah et d'Alex Jimenez, lui a quelque peu dégagé la route vers les minutes de jeu, ne laissant plus qu'Alexis Saelemaekers comme concurrent dans le couloir droit.

«C’est à moi de tout donner à l’entraînement pour gagner ma place. Je ne me mets pas de pression, je reste serein», commente-t-il, déterminé à se faire une place dans le système de jeu de Massimiliano Allegri.