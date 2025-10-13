Âgé de 20 ans, le latéral droit genevois Zachary Athekame a rejoint l'équipe de Suisse ce dimanche à Ljubljana. Murat Yakin n'exclut pas de lui offrir sa première sélection ce lundi soir face aux Slovènes suivant le déroulement du match.

Zachary Athekame a participé à son premier entraînement avec les A dimanche à Ljubljana. Photo: TOTO MARTI

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Isaac Schmidt s'étant blessé au pied lors d'un entraînement la semaine dernière, le staff médical de la Nati a indiqué à Murat Yakin que le Vaudois était forfait pour le match à Stockholm de vendredi soir. Le latéral du Werder Brême a tout de même effectué le voyage en Suède, mais ne s'est même pas échauffé. L'idée était de voir comment la blessure allait évoluer (il s'agit d'un coup, pas d'un problème musculaire) et de voir en fonction s'il pourrait ou non être de la partie en Slovénie. Samedi, il a bien fallu se rendre à l'évidence: la logique imposait de le faire voyager vers l'Allemagne et de le remettre à disposition de son club.

Appeler quelqu'un ou non?

Alors, Murat Yakin a réfléchi: que faire? Lorsqu'il a fallu remplacer Silvan Widmer en cours de match à Stockholm, le sélectionneur n'avait plus de latéral droit à disposition et a donc demandé à Luca Jaquez, un défenseur central, d'occuper le poste pour les vingt dernières minutes. Le joueur de Stuttgart s'en est bien sorti, mais le coach ne voulait prendre aucun risque pour le déplacement en Slovénie, potentiellement qualificatif pour la Coupe du monde: il fallait donc appeler un renfort.

Photo: TOTO MARTI

Le sélectionneur est donc allé «piocher» dans le contingent des M21 et a fait valoir l'intérêt supérieur de la nation, même si les espoirs ont un match très important à disputer aux Îles Féroé. Les A priment sur les M21 et Murat Yakin préfère avoir une solution de rechange sur le banc plutôt que de se retrouver pris au dépourvu en cas de problème avec Silvan Widmer et sous le feu des critiques pour un manque d'anticipation. Décision a donc été prise de «faire monter» Zachary Atkehame et de le faire participer à son premier rassemblement. Le Genevois est donc monté dans l'avion et a rejoint la Nati à Ljubljana.

Un prénom un peu compliqué pour Murat Yakin

«Il n'aura qu'un entraînement avec nous, en plus une séance de veille de match, donc on ne peut pas vraiment dire qu'on pourra tester Zachary», a indiqué Murat Yakin, pas peu fier d'avoir bien prononcé le nom de son nouveau joueur du premier coup, après une très légère hésitation et un petit temps d'arrêt. «Ce n'est pas si simple, Zachary», a rigolé le sélectionneur, toujours aussi taquin et (en apparence) détaché.

Miguel Gutiérrez, le défenseur de Naples, a déjà fait connaissance avec la puissance de Zachary Athekame. Photo: AFP

Le Genevois ne sera pas titulaire ce lundi, mais qu'importe: Murat Yakin a besoin de lui et va en profiter pour l'observer de près. «On doit apprendre à se connaître. Même si ce n'est que deux jours, c'est bien pour lui de découvrir l'atmosphère dans notre équipe, de s'en imprégner. Il a fait des bonnes choses avec YB et là, il a déjà des apparitions avec le Milan AC, c'est quelque chose.»

Luca Jaquez pour tenir le score, Zachary Athekame pour égaliser?

Va-t-il le faire entrer en cours de match pour lui offrir sa première cape lundi à Ljubljana? Pas impossible. «Cela dépendra du scénario du match et du contexte. J'ai une option plus défensive avec Luca Jaquez et une autre plus offensive avec lui. Il doit se tenir prêt», répond Murat Yakin, qui apprécie le profil de son nouveau joueur. «Il va vite, il percute, il prend la profondeur. Oui, il est intéressant.» Si ce n'est pas pour aujourd'hui, ce sera pour très vite.