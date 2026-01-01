Le skieur freestyle norvégien William Bostadlökken, victime d'une grave chute le 15 décembre 2025 à Steamboat, est désormais paraplégique. Malgré ce diagnostic, il reste déterminé à retourner un jour sur les pistes.

Pascal Keusch

La vie du skieur freestyle norvégien William Bostadlökken ne sera plus jamais la même. Il y a un peu plus de deux semaines, le jeune athlète a lourdement chuté lors d'un entraînement de Coupe du monde à Steamboat, aux États-Unis, subissant de multiples blessures.

William Bostadlökken s'est fracturé l'épaule ainsi que plusieurs côtes. Il a également été grièvement blessé au dos. Après une première opération à l'hôpital de Denver, dans le Colorado, le diagnostic est tombé: le sportif norvégien sera paraplégique pour le reste de sa vie.

Un coup dur immense pour le jeune skieur. Sur Instagram, William Bostadlökken est revenu sur les circonstances de son accident dans un message poignant. «Ces lignes me brisent le cœur», écrit-il. «Le premier jour d'entraînement, la pointe de mes skis s'est accrochée au moment du saut. J'ai perdu l'équilibre et j'ai atterri la tête et le dos sur le bord du tremplin.»

«Je veux tout faire pour revenir»

Malgré ce diagnostic accablant, William Bostadlökken se projette déjà vers l'avenir. Jusqu'ici, il avait pris part à sept épreuves de Coupe du monde et avait entamé la saison par une victoire en Coupe d'Europe. «Je rêve de pouvoir skier à nouveau un jour. Le ski est vraiment ce que j'aime le plus au monde, c'est pour cela que je vis. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour revenir et revivre ces sensations incroyables», confie-t-il.

Dans un communiqué, la fédération norvégienne de ski a assuré William Bostadlökken de son soutien total. «Il est entre de bonnes mains et nous avançons une étape après l'autre», a déclaré le médecin de l'équipe nationale, Andreas Persson.