Wendy Holdener a pu fêter sa médaille d'argent. Photo: Sven Thomann

Blick Sport

Même si elle n'a pas décroché l'or, Wendy Holdener est entrée dans l'histoire du ski suisse. En terminant deuxième du slalom des Mondiaux de Saalbach, juste derrière Camille Rast, elle a décroché sa neuvième médaille à ce niveau – rejoignant ainsi Pirmin Zurbriggen et Lara Gut-Behrami au niveau des skieurs suisses les plus récompensés aux Championnats du monde.

Surtout, Wendy Holdener a fait preuve d'une résilience sans nom pour réussir à faire son retour au plus haut niveau. Lourdement blessée à la cheville en décembre 2023, elle a perdu son frère Kevin, âgé de 34 ans, deux mois plus tard. De retour sur les pistes cette saison, la Schwytzoise n'a pas eu de peine à retrouver le talent qui était le sien avec sa blessure.

Et lorsqu'elle a franchi la ligne ce samedi, elle a immédiatement pensé à son frère disparu. «J'ai remercié Kevin et j'ai été très émue», explique la vice-championne du monde après la course. Avant l'ouverture de la saison à Sölden et pour son retour, Wendy Holdener avait, par exemple, regardé les anciens messages WhatsApp de son frère. «C'est un sport très difficile mais j'ai réussi à revenir et je n'ai rien lâché», soufflait la Schwytzoise.

Ce samedi à Saalbach, la maman de Wendy, Daniela, était dans les tribunes pour encourager sa fille. Et nul doute que mère et fille ont pu se tomber dans les bras.