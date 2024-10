Wendy Holdener dispute sans doute à Sölden l'une des courses les plus difficiles de sa carrière. Elle revient d'une blessure. Et c'est sa première course depuis le décès de son frère Kevin. Photo: Getty Images 1/6

Mathias Germann

Classements, retards, écarts, centièmes, points marqués: dans le monde du ski, tout tourne autour des chiffres. Mais dans le cas de Wendy Holdener, sa 25e place en début de saison passe pour une fois au second plan. «Ce qu'elle a fait aujourd'hui est incroyable», déclare sa coéquipière Michelle Gisin.

Ce à quoi elle fait allusion est clair. Premièrement, Wendy Holdener a participé à sa première course après sa violente chute à l'entraînement en décembre 2023, elle qui revient d'une fracture de la cheville gauche. «Je dois d'abord réapprendre à marcher», a-t-elle déclaré après l'opération. Elle a manqué le reste de l'hiver.

Mais ce n'est pas tout. Loin s'en faut. Pendant la phase de rééducation de Wendy Holdener, son frère et compagnon de route Kevin a succombé à son cancer. Il n'avait que 34 ans.

Comment a-t-elle géré sa première course où Kevin n'était plus là? «Plutôt bien. Une ou deux fois, je me suis égarée et j'ai dû faire attention à ne pas verser une larme. Mais j'ai réussi à me concentrer», dit-elle.

Voici comment Kevin aurait réagi

Wendy Holdener est fière d'elle et du chemin qu'elle et sa famille ont parcouru. Elle révèle : «La veille de la course, j'ai regardé les messages Whatsapp de Kevin des deux dernières années. Il m'a souhaité bonne chance».

Et comment Kevin réagirait-il maintenant, après la course? «Il aurait vu le bon côté de ma course», dit-elle les yeux embués. Et d'ajouter en souriant: «Mais il m'aurait sans doute déjà dit que j'aurais pu faire encore mieux».

Camille Rast heureuse de sa 12e place

Sans Lara Gut-Behrami, le bilan suisse à Sölden est, comme on pouvait s'y attendre, maigre. Quatre skieuses marquent des points, mais seule Camille Rast (25 ans) parvient à se hisser dans le top 15 - elle termine douzième. La Valaisanne n'avait encore jamais été aussi bien classée dans l'Ötztal. «La neige était humide et molle. Cela ne me convient pas. Mais ça fait du bien de commencer l'hiver comme ça», explique Camille Rast.

Michelle Gisin termine 22e après une grosse erreur lors de la deuxième manche et déclare: «A l'entrée de la pente raide, j'étais complètement dans les choux. Mais je me sens bien et je peux enfin attaquer à fond en slalom géant.». Simone Wild termine à la 28e place.