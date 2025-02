«J'espère qu'on va écrire d'autres histoires»

Camille Rast est la nouvelle championne du monde de slalom. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

On sent qu'elle a encore de la peine à réaliser. Même elle le dit après quelques minutes d'interview au micro de la RTS. En même temps, qui aurait pu prédire au début de la saison que Camille Rast, qui n'avait remporté aucune course avant 2024, allait monter sur la plus haute marche du podium à Saalbach? Pas grand monde, sans doute.

Et pourtant, la Valaisanne a fait preuve de résilience dans sa carrière et a donc inscrit son nom au palmarès du slalom, 34 ans après Vreni Schneider. «J'avais obtenu le titre chez les juniors mais là, c'est le vrai, ça ne rigole plus», sourit-elle évidemment au micro de nos confrères.

Elle sait que le travail a payé, après des années de galère, et remercie toute son équipe. «Ce n'est pas contre jamais acquis et on repart déjà la semaine prochaine, prévient-elle. Il faut continuer le job.»

«Une journée parfaite»

Mais avant de penser à Sestrières, elle peut profiter. Ce samedi soir, elle sera sur le podium en compagnie de Wendy Holdener, deuxième de la course. «Ça va être chouette de partager ce moment avec elle», sourit Camille Rast. Elle espère aussi qu'elle va «continuer à écrire d'autres histoires». On peut penser, par exemple, aux Jeux olympiques de Milan/Cortina qui auront lieu dans un an précisément.

Quant à sa dauphine, Wendy Holdener, elle a évidemment un mot pour la nouvelle championne du monde. «Avec Camille qui gagne, cette journée est parfaite», sourit la Schwytzoise. Heureuse, la médaillée d'argent a même tenté de parler en français au micro de la RTS, disant que cette manche était «très cool». Les deux Suissesses pourront fêter cet exploit historique ce samedi soir.