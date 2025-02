La malédiction des tenants du titre a frappé Marco Odermatt

1/12 Pas de deuxième médaille à Saalbach pour Marco Odermatt. Photo: Sven Thomann

Ramona Bieri

Marco Odermatt et Saalbach, ce n’est pas le grand amour en slalom géant. En y prenant trois fois le départ, il a terminé trois fois à côté du podium. En 2018, il avait été disqualifié lors de la première manche. Il y a onze mois, il a été éliminé en deuxième manche, ratant sa 10e victoire en 10 courses de la saison. En ce jour de Saint-Valentin, il n’a pas pu défendre son titre sur la piste autrichienne.

Pourtant, à mi-parcours, ses chances étaient encore intactes. Marco Odermatt était en embuscade à la troisième place et avait un grand avantage: c’est son entraîneur qui a tracé le parcours. Mais cela ne lui a servi à rien puisqu’il a été distancé. Au final, le Nidwaldien a manqué le bronze pour sept centièmes. Toujours est-il qu’après cette déception, le skieur sera à coup sûr capable de se réjouir pour ses compatriotes Thomas Tumler (deuxième) et Loïc Meillard (en bronze).

Mais après la descente, la malédiction du champion suisse en titre frappe à nouveau Marco Odermatt. Sur deux chances possibles, il est passé deux fois à côté du podium. Et il n’est pas le premier Suisse à subir ce sort. Jusqu’à présent, chez les hommes, seuls deux de nos athlètes ont réussi à défendre leur titre de champion du monde. Rudolf Rominger (1912-1979) a remporté l’or en slalom en 1938 et 1939, tandis que Bernhard Russi a été champion de descente en 1970 et 1972.

D’autres grands noms ont échoué

Toutefois, les performances de l’époque ne sont pas tout à fait comparables à celles d’Odermatt. D’une part, parce qu’à l’époque de Rominger, les championnats du monde avaient encore lieu chaque année. Et d’autre part, parce que Russi n’a pas remporté son deuxième titre lors d’un championnat du monde, mais lors des Jeux olympiques, qui comptaient également comme championnats du monde.

Avant Marco Odermatt, Heini Hemmi, Pirmin Zurbriggen, Michael von Grünigen ou Carlo Janka avaient notamment échoué dans leur mission de défense de leur titre en slalom géant. En descente, Peter Müller, Franz Heinzer, Patrick Küng ou Beat Feuz n’ont pas non plus réussi à décrocher l’or deux fois de suite.

D’autres athlètes ont cependant prouvé que la défense du titre n’était pas impossible. L’Autrichien Toni Sailer (1935-2009) a été couronné roi de la descente en 1956 et 1958, le Suédois Ingemar Stenmark a remporté l’or en slalom en 1978, 1980 et 1982 et Ted Ligety a été le dernier skieur à défendre son titre en slalom géant. L’Américain y est parvenu à deux reprises, triomphant en 2011, 2013 et 2015.