Thomas Tumler et Loïc Meillard ont amené deux nouvelles médailles à la Suisse lors du géant de Saalbach ce vendredi. Alors que le premier n'y pensait même plus, le second est quant à lui partagé sur sa performance. Réactions.

Le Grison confie que sa blessure lui a permis de prendre du recul avant de retrouver les sommets. Photo: keystone-sda.ch

Cédric Heeb

«J’ai eu l’impression de me faire pardonner.» Tels ont été les mots très émouvants de Thomas Tumler après avoir remporté la médaille d’argent du slalom géant des Mondiaux de Saalbach. «J’ai été à la limite pendant toute la course.» Dès le haut de la piste, il a craint le pire. «Ensuite, j’ai tout simplement pris un nouveau risque. Je suis très heureux que ça ait marché comme ça», confie le Grison.

Lors des Championnats du monde, seules les médailles comptent à la fin, précise le skieur: «Il n’y a pas de tactique. Mon grand objectif était le podium et je devais rattraper six dixièmes. Tu dois alors tout donner. Soit ça marche, soit ça ne marche pas.» Et cette fois, on peut dire que ça a plutôt bien marché. À 35 ans, le Suisse a enfin réussi à décrocher une médaille de championnat du monde dans une course individuelle. Sensationnel.: «A l’école, il me fallait déjà plus de temps pour tout», plaisante le nouveau vice-champion du monde, qui avait déjà remporté l’argent lors de la course par équipe.

Mais quel a été le déclic qui l’a conduit au sommet? «Aussi stupide que cela puisse paraître, la blessure m’a fait du bien.» Touché au dos, il a pris ces distances avec le cirque blanc pendant quelque temps. Cela lui a permis de se raccrocher à la réalité et de voir à quel point il était un skieur privilégié. Thomas Tumler le fait aussi remarquer: «La confiance que Swiss-Ski m’a accordée ne va pas de soi, ils auraient pu me mettre à la porte il y a trois ans. Mais ils ont cru en moi et c’est pourquoi je peux me tenir ici maintenant.»

Loïc Meillard partagé

Juste derrière le Grison, Loïc Meillard a décroché le bronze. Pour lui aussi, c’est la deuxième médaille à Saalbach après l’or en combiné. Mais elle aurait pu être d’une autre couleur, puisqu’il était deuxième à deux centièmes de seconde après la première manche. «C’est une petite déception», concède tout de même le Valaisan.

Il a eu du mal à trouver la ligne idéale au milieu de la course et a donc eu de la peine à se remettre dans le bain. «Quand le rouge s’allume au moment de franchir la ligne d’arrivée, on est toujours un peu déçu», rapporte-t-il. Mais pour lui, c’est tout de même très agréable de partager une fois de plus un podium avec un coéquipier: «Cela restera dans les mémoires.» Oh ça oui.

Dimanche, en slalom, le skieur de 28 ans aura l’occasion de remporter pour la troisième fois en cinq jours une médaille aux Championnats du monde. Aura-t-il encore assez de jus dans le réservoir? «Après les courses, on est toujours fatigué, le programme du soir sera également chargé. Mais pour se donner deux fois une minute à fond, il y en aura encore assez», rassure-t-il.

Un échec pour Marco Odermatt

Le grand battu du jour reste Marco Odermatt. Le Nidwaldien a raté la défense de son titre et le podium de sept centièmes. «C’est évidemment décevant», lance le Nidwaldien. Une grosse erreur dans la partie supérieure du parcours lui a coûté beaucoup de vitesse.

«Ce n’est pas comme s’il avait manqué une seconde. Au final, j’ai une demi-seconde de moins que le champion du monde», relativise-t-il. Mais la défaite est doublement amère, car «j’ai sacrifié le combiné d’équipe pour décrocher l’or ici», rappelle le Suisse qui, pour une fois, termine donc la journée légèrement en retrait.