Thomas Tumler et Loïc Meillard montent sur le podium du géant

Deux Suisses, Thomas Tumler et Loïc Meillard, montent sur le podium du slalom géant des Mondiaux de Saalbach. Marco Odermatt a terminé 4e, alors que Raphael Haaser a remporté l'or.

Deuxième et troisième de la première manche du slalom géant des Championnats du monde de Saalbach, Loïc Meillard et Marco Odermatt, sur un parcours tracé pas son coach, visaient tous les deux la victoire en début d'après-midi. Mais c'est finalement Thomas Tumler, qui a pris de gros risques et qui est passé près de l'élimination sur ce deuxième tracé, qui aura été le meilleur suisse (2e à +0.23), juste devant le Neuchâtelois (+0.51). De son côté, Marco Odermatt, tenant du titre, termine au pied du podium (4e à +0.58).

C'est finalement l'Autrichien Raphael Haaser, cinquième après le premier tracé, qui s'est imposé à domicile. Leader ce vendredi matin, Timon Haugan ne se classe que septième en raison d'une grosse erreur à mi-parcours (+1 seconde).

