AJ Ginnis sort avec une spécialiste de skicross

1/10 AJ Ginnis a des papillons dans le ventre.

Ramona Bieri

Régulièrement, la flèche de Cupidon atteint les sportifs en plein cœur. Michelle Gisin et Luca de Aliprandini, Aleksander Aamodt Kilde et Mikaela Shiffrin ou Stéphanie Venier et Christian Walder – ils ont tous été touchés au sein de la Coupe du monde de ski. Mais ce ne sont pas les seuls couples de sports d'hiver, loin de là. Et ils ont maintenant de la compagnie.

Car un autre as du ski est sur un nuage: AJ Ginnis. Au début, il ne s'agissait que de rumeurs, alimentées par une photo de vacances sur Instagram. On peut y voir le spécialiste de la technique grec regarder une femme avec amour. Il s'agit de la skieuse de cross autrichienne Christina Födermayr.

Des gros titres inattendus

Les photos ont fait la une des médias autrichiens. Désormais, AJ Ginnis apporte des précisions. Il confirme au portail «skinews.ch»: «Oui, nous sommes ensemble.» Et révèle également qu'ils ont fêté les 23 ans de Födermayr vendredi dernier en Grèce.

Depuis, le couple n'est plus dans le même pays. L'Autrichienne est rentrée chez elle. AJ Ginnis ne s'attendait pas à ce que son amour fasse autant de vagues. D'autant plus que les deux sont ensemble depuis un certain temps déjà. Ils sont en couple depuis environ décembre 2023, explique-t-il à «skinews.ch».

Un hiver difficile pour les deux

Ils sont donc tombés amoureux au milieu d'une saison difficile. AJ Ginnis, qui a remporté une sensationnelle médaille d'argent aux championnats du monde de slalom en 2023, a connu un hiver cauchemardesque. Il s'est certes classé cinq fois dans le top 14, mais a été éliminé autant de fois en première manche. Des problèmes de genou et des engourdissements dans le bas du corps l'ont fait souffrir.

La saison de Christina Födermayr ne s'est pas non plus déroulée comme prévu. Elle a certes fêté sa première place sur le podium en terminant deuxième à Arosa (GR), mais elle a chuté lors de cette course et s'est gravement blessée. Une déchirure partielle du ligament croisé postérieur et du ligament interne l'a contrainte à une pause de deux bons mois. Et à peine la saison terminée, elle a dû se faire opérer de la hanche. Mais maintenant, les douleurs sont oubliées et elle profite de son bonheur avec AJ Ginnis.