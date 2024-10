Marcel Hirscher s'entraîne aussi en slalom

Marcel Hirschier sera-t-il au départ en Finlande? Photo: Getty Images

Blick Sport

Marcel Hirscher a fait son retour en slalom géant lors de l'ouverture de la Coupe du monde à Sölden. L'Autrichien, qui concourt sous les couleurs néerlandaises, a terminé 23e place de la première course. Deux slaloms sont désormais au programme. Participera-t-il également à Levi (FIN) ou à Gurgl (AUT) durant le mois de novembre? «Je l'espère», répond Hirscher. Et d'ajouter à ServusTV: «On verra si j'ai assez d'entraînements de slalom d'ici là.» Il continuera à travailler avec le même plaisir et de manière méticuleuse.

Marcel Hirscher a de très bons souvenirs de Levi. Il a déjà gagné trois fois en Laponie (2013, 2016 et 2018). Rien que pour cela, les organisateurs seraient certainement ravis de le voir revenir. À Sölden, Hirscher n'a décidé de prendre le départ que deux jours avant. Il promet, en vue d'une éventuelle prochaine course: «Nous ne ferons pas de nouveau un tel cirque. Je vous ferai savoir si je viens ou pas.» Réponse donc dans quelques jours, puisque le slalom de Levi a lieu le 17 novembre prochain.