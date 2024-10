Marcel Hirscher a terminé 23e pour son retour à Sölden. Photo: keystone-sda.ch 1/5

Marcel W. Perren

Lorsque Marcel Hirscher, octuple vainqueur du classement général de la Coupe du monde, a été interrogé sur ses attentes il y a près de deux semaines, il a déclaré «qu'il me manquait actuellement environ quatre secondes pour atteindre une place dans le top 15».

En réalité, pour sa première compétition depuis cinq ans, il ne lui a manqué que trois dixièmes pour se classer 15e. Le natif de Salzbourg affiche ensuite un sourire comme s'il avait gagné la course. «Lorsque je me suis entraîné avec l'équipe autrichienne à Sölden avant-hier, j'ai perdu deux secondes sur le meilleur temps pratiquement à chaque course. Je devais donc m'attendre à ne pas me qualifier pour la deuxième manche. Je suis donc d'autant plus heureux d'avoir tout de même pu gagner quelques points de Coupe du monde en terminant 23e».

Marcel Hirscher a-t-il triché?

Mais tout le monde, loin s'en faut, ne partage pas la joie de Marcel Hirscher d'avoir gagné huit points en Coupe du monde. Tous ceux qui le connaissent bien savent qu'il n'est pas revenu pour finir 23e, lui qui compte 67 victoires en Coupe du monde à son actif.

«Le retour de Marcel n'a vraiment de sens que s'il monte à nouveau sur le podium», déclare ainsi l'Autrichien Mario Reiter, médaillé d'or olympique en combiné alpin en 1998.

Mais les initiés mettent également en doute l'honnêteté de Marcel Hirscher concernant le matériel. Officiellement, il utilise, en plus des skis Van Deer, la chaussure de la marque qu'il a lui-même lancée en collaboration avec Red Bull. Depuis qu'il a connu des problèmes de réglage flagrants lors de son camp d'entraînement en Nouvelle-Zélande en août, une rumeur persistante prétend que Marcel Hirscher porte désormais une chaussure Atomic aux couleurs de Van Deer.

«Quelques personnes m'ont dit qu'elles avaient vu Marcel Hirscher porter nos chaussures à l'entraînement. Mais je n'en ai pas eu la preuve ultime», explique l'ancien spécialiste de géant et de slalom Heinz Schilchegger, qui travaille désormais comme chef de produit chez Atomic.

«Samba-Braathen» enthousiaste

Ce qui est sûr, c'est qu'avec Lucas Pinheiro Braathen, le deuxième grand revenant, est lui complètement accro à Atomic. Et ce avec beaucoup de succès: lors de sa première course en tant que Brésilien le skieur de 24 ans, né en Norvège, s'est classé quatrième avec le numéro de dossard 41. Pour fêter l'événement, le vainqueur du classement général de la Coupe du monde de slalom de la saison 2022/23 exécute une samba impeccable à l'arrivée.

Pour l'expert en ski autrichien Hans Knauss, ce n'est pas une surprise que Lucas Braathen, après sa pause d'un an, puisse d'emblée revenir au niveau des meilleurs. «Ce n'est pas comme si Lucas avait dû se battre pour revenir après une grave blessure. Et il n'a bien sûr pas perdu sa technique de ski géniale, d'autant plus qu'il a repris l'entraînement en novembre dernier déjà. Pour moi, Lucas Braathen est à long terme le challenger le plus fort de Marco Odermatt».

Mais à Sölden, trois anciens collègues norvégiens sont plus rapides que lui: Alexander Steen Olsen est monté sur la plus haute marche d'un podium 100% norvégien avec Henrik Kristoffersen et Atle Lie McGrath.