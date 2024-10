Alexander Steen Olsen, a vécu une expérience unique, à peine dix mois avant. Photo: Getty Images 1/4

Marcel W. Perren

Alexander Steen Olsen (23 ans) ne garde pas de bons souvenirs de son dernier séjour en Suisse. Un traumatisme lié à son expérience du 7 janvier 2024 dans l'Oberland bernois.

Au Chuenisbärgli d'Adelboden, le slalom est au programme. Steen Olsen réalise une première manche grandiose. A mi-parcours, le Norvégien est en tête du classement avec cinq centièmes d'avance sur son compatriote Atle Lie McGrath. Mais ce qui se passe après n'a jamais été vu dans l'histoire de la course, vieille de 58 ans.

Alors que le Viking de 23 ans s'apprête à entamer sa deuxième manche, il est retenu. Incroyable mais vrai: le juge de départ pense que la course est déjà terminée!

Mais c'est une erreur. «Comme l'Américain Benjamin Ritchie et l'Espagnol Joaquim Salarich se sont classés 30e en même temps lors de la première manche, ce ne sont pas 30 mais 31 athlètes qui se sont qualifiés pour la manche finale, comme d'habitude», explique Jean-François Jond, team manager de Rossignol, l'équipementier d'Alexander Steen Olsen. «Et apparemment, le juge de départ n'en était plus conscient lorsque Steen Olsen a pris le départ en 31e position».

Un incident qui l'a perturbé

Il faut attendre une bonne minute pour que le malentendu soit résolu et que le champion du monde junior de 2022 puisse tout de même prendre le départ après l'intervention radio du directeur de course FIS Markus Waldner. Mais comme il a perdu la concentration sur la course à cause de cet incident, il ne franchit que six portes - puis le méga talent d'Oslo est éliminé après une faute de ski intérieur.

Le technicien hors pair est ensuite complètement à côté de la plaque pendant des semaines et est également éliminé après quelques portes lors des slaloms de Wengen et de Kitzbühel.

Très concentré à Sölden

Pour le début de l'hiver des championnats du monde 2024/25, les nerfs du jeune skieur sont à nouveau mis à rude épreuve à Sölden: Leader à mi-parcours, Alexander Steen Olsen doit, comme à Adelboden, attendre plus d'une minute au départ avant de pouvoir enfin se propulser sur la piste. Mais cette fois, ce n'est pas à cause du juge de départ, mais de la chute du Croate Filip Zubcic.

Mais dans cette situation, le Nordiste garde son sang-froid et, un an et demi après son triomphe en slalom à Palisades Tahoe, il remporte sa première victoire en Coupe du monde de slalom géant sur le Rettenbach-Ferner. «Contrairement à l'hiver dernier, je n'ai pas perdu la concentration sur le ski dans cette situation. Je suis très heureux d'y être parvenu cette fois-ci». Après coup, Alexander Steen Olsen n'a même pas adressé un seul mot méchant au juge de départ du Chuenisbärgli. Ce garçon très poli et très talentueux est bien trop correct pour cela.