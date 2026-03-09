Stefanie Grob, 21 ans, a marqué ses premiers points en Coupe du monde à Soldeu, après 27 courses sans succès. A Val di Fassa, l’Appenzelloise a même décroché un impressionnant top 10.

Mathias Germann

Stefanie Grob s'est longtemps battue – et elle est enfin récompensée. Pendant plus de trois ans, la jeune skieuse de 21 ans a couru après ses premiers points en Coupe du monde. Elle a disputé 27 courses sans en obtenir aucun. Souvent, il ne manquait que quelques centièmes, une maigre consolation. «J'ai toujours eu le sentiment que si cela durait aussi longtemps, ça finirait par marcher non pas une fois, mais plusieurs fois», dit-elle aujourd'hui.

Et effectivement: à Soldeu (Andorre), il y a une semaine, le déclic s'est produit. Une 26e place et enfin, les premiers points. Ensuite, la progression a été fulgurante: 23, 23, 18, 10. L'Appenzelloise, qui garde les pieds sur terre, est enfin arrivée au niveau attendu en Coupe du monde. «Ça fait beaucoup de bien et ça signifie beaucoup pour moi», déclare-t-elle après le super-G de Val di Fassa (Italie).

Pourtant, elle ne s'attendait pas à un résultat dans le top 10. La fatigue l'a freinée: «Pendant la course, je me suis dit: ça commence à être compliqué. Et à l'arrivée, je me suis dit que ce n'était pas une super course». Elle s'est bien trompée.

Une Américaine lui a prêté son casque

Avant sa première course dans le top 30, Stefanie Grob a connu quelques complications. Ses bagages sont restés bloqués à Barcelone. Pour le super-G, elle n'avait que deux choses: ses skis – amenés en voiture – et ses chaussures de ski, qu'elle transportait dans son bagage à main. «Cela m'a demandé beaucoup d'énergie pour tout rassembler».

La double championne du monde junior de descente a trouvé son bonheur auprès de ses collègues. Elle a emprunté «un tas de choses» à Joana Hählen, plus petite d'un centimètre seulement (1,57 m), ainsi qu'une tenue de course. Le casque appartenait à Breezy Johnson. L'Américaine avait le même équipementier et, par chance, deux casques avec elle. «C'est parce qu'elle est venue directement depuis Cortina», explique Stefanie Grob. Aujourd'hui, elle rit de cet épisode. «C'est peut-être ce qui m'a donné la décontraction nécessaire pour marquer mes premiers points».

«Une période cool s'annonce pour elle»

Quelle est la suite des événements? Stefanie Grob prendra le départ du géant à Åre (Suède), puis de la finale de la Coupe d'Europe. Là, elle pourra probablement s'assurer une place fixe en descente de la Coupe du monde. La leader de l'équipe, Corinne Suter, déclare: «C'est méga-cool ce que Stefanie montre. Elle veut toujours plus et essaie tout. Ça fait plaisir. Je lui ai dit: prends ces virages avec toi pour les prochaines courses! Une période très cool s'annonce pour elle».

Une chose est déjà sûre: «Ce que j'ai réussi à faire au cours des deux dernières semaines est une énorme source de motivation – également pour l'entraînement physique de cet été», conclut la jeune skieuse de 21 ans.