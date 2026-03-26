Lindsey Vonn s'est brisé la jambe lors de la descente olympique, échappant de peu à l'amputation. Dans sa première interview depuis sa terrible chute, l'Américaine évoque la douleur, sa rééducation, mais aussi l'avenir.

Dominik Mani

Les images de la terrible chute de Lindsey Vonn lors de la descente olympique de Cortina d'Ampezzo ont fait le tour du monde. Ceux qui ont entendu ses cris en direct à la télévision ne les ont sans doute pas oubliés.

Désormais capable de se servir à nouveau de son téléphone, l’Américaine partage avec ses fans, sur Instagram, les étapes de sa convalescence à travers photos et vidéos. Cette semaine, elle s’est confiée pour la première fois depuis l’accident, dans un entretien accordé à Vanity Fair.

«Ma jambe était cassée. J’avais encore mes skis attachés. Elle était tordue et je ne pouvais pas les enlever. Je ne pouvais pas bouger, alors j’ai appelé à l’aide», raconte-t-elle. Il a fallu l’intervention d’une tierce personne pour la libérer de ses skis. Héliportée vers l’hôpital le plus proche, elle reçoit rapidement des antidouleurs — mais leur effet s’estompe vite.

«La douleur était insupportable. Je hurlais: 'Sortez-moi de là!' Ça ne s’arrêtait pas. Ça ne s’est jamais arrêté. C’est resté gravé en moi», décrit-elle, encore marquée par ces premières heures.

Lindsey Vonn laisse son avenir ouvert

Malgré son statut de superstar, Lindsey Vonn assure ne pas avoir bénéficié d’un traitement particulier à l’hôpital. «Je partageais ma chambre avec d’autres patients. Il n’y avait qu’un simple rideau entre nous.»

Une opération en urgence permet finalement d’éviter l’amputation. Depuis, la championne est rentrée chez elle et se consacre entièrement à sa rééducation.

Reverra-t-on un jour Lindsey Vonn sur des skis? Pour l’instant, elle refuse de se projeter. «Je ne veux pas que les gens ne retiennent que cette chute. Ce que j’ai accompli avant les Jeux, personne ne l’avait fait. J’étais numéro un mondiale. Mais ça, personne ne s’en souvient.»

Quant à la suite, elle entretient le flou: «Je ne sais pas où je serai dans deux ou trois ans. Peut-être avec deux enfants, peut-être sans, et de retour sur les pistes.»

Une chose est sûre: le chemin vers la guérison s’annonce long avant de retrouver une vie normale.