1/6 L'année dernière, Alexis Monney s'était imposé à Bormio devant Franjo von Allmen (gauche) et Cameron Alexander (droite). Photo: keystone-sda.ch

Carlo Steiner

La prochaine saison de la Coupe du monde de ski est certes encore lointaine, mais la FIS a déjà publié le calendrier provisoire de l'hiver 2025-2026. Là où se trouvait habituellement Bormio, il y a cette année encore un vide en raison des Jeux olympiques.

Le coup d'envoi de la saison est prévu, comme d'habitude, pour le dernier week-end d'octobre sur le glacier de Rettenbach, au-dessus de Sölden (Aut). Les femmes commenceront le samedi 25 octobre, tandis que les hommes s'élanceront le lendemain.

Tant chez les femmes que chez les hommes, 17 courses de vitesse et 20 courses techniques sont programmées. La répartition est donc légèrement plus équilibrée que la saison dernière, où les hommes disputaient 21 courses techniques et 17 courses de vitesse, tandis que les femmes avaient 16 courses de vitesse et 20 courses techniques. Chez les hommes, une course de vitesse a été annulée sans compensation, et chez les femmes, une épreuve de vitesse et une épreuve technique.

Il est notable de constater que chez les hommes, l'accent est légèrement plus mis sur les disciplines plus lentes. Il y aura en effet dix super-G pour sept descentes, ainsi que onze slaloms et neuf slaloms géants. Chez les femmes, le rapport est plus équilibré, avec 9 descentes, 8 super-G, 10 géants et 10 slaloms.

Encore un vide à combler

Les Jeux olympiques ayant lieu du 6 au 22 février, une descente de remplacement aura lieu en Coupe du monde masculine. Au lieu de s'élancer comme d'habitude juste avant la Saint-Sylvestre, les spécialistes de la vitesse ne dévaleront la piste du Stelvio qu'aux Jeux olympiques. Pour la descente du 28 décembre, la FIS est encore à la recherche d'un lieu de remplacement.

Les dernières épreuves de Coupe du monde avant les JO se dérouleront fin janvier à Crans-Montana (VS), où les hommes disputeront un super-G et les femmes un super-G ainsi qu'une descente. Les autres courses en Suisse auront lieu, comme d'habitude, à la mi-décembre à Saint-Moritz (femmes) et à la mi-janvier à Adelboden et Wengen (hommes).

La saison se clôturera par la finale de la Coupe du monde à Lillehammer (Norvège), du 21 au 25 mars. Comme lors des finales de 1996 et 2003, ainsi que les Jeux olympiques de 1994, les courses se dérouleront à Kvitfjell et Hafjell.