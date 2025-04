Daniel Yule tire un trait sur un partenariat de 19 ans

1/6 Daniel Yule était un petit garçon de 13 ans lorsqu'il a remporté son premier trophée sur des skis Fischer. Photo: zVg

Marcel W. Perren

Daniel Yule a probablement eu de la peine à dormir pendant quelques nuits. Comme le septuple vainqueur en Coupe du monde n’a pas réussi à décrocher de podium l’hiver dernier, le Valaisan s’est longtemps creusé la tête pour savoir ce qu’il allait faire après cette saison décevante. Aujourd’hui, il a pris la décision la plus difficile de sa carrière: il se sépare de Fischer, son équipementier de longue date.

«Même si presque personne ne croyait que je pourrais un jour triompher dans les classiques du slalom à Kitzbühel, Adelboden ou Madonna di Campiglio, Fischer m’a équipé dès l’âge de 13 ans. Je serai éternellement reconnaissant à cette entreprise et plus particulièrement à ses nombreux collaborateurs. Le romantique en moi voulait terminer sa carrière avec la marque avec laquelle il l’avait commencée», explique le skieur de 32 ans. «Mais j’ai finalement acquis la conviction que j’avais besoin d’un nouvel élan dans le domaine du matériel pour la dernière partie de ma carrière de coureur.»

Besoin de nouveauté

Le chef de course de Fischer, Siegi Voglreiter, ne s’est pas opposé à la décision de son numéro 1 en slalom, bien que le contrat entre le Valaisan et l’équipementier devait courir jusqu’au printemps 2026. «Nous avons eu de très belles années et surtout des années de succès avec Daniel. Mais lorsqu’un athlète arrive à la conclusion qu’il veut explorer de nouvelles voies, il est dans l’intérêt de toutes les parties d’accorder ce souhait à Daniel. C’est pourquoi nous avons résilié le contrat d’un commun accord.»

Daniel Yule n’a pas encore signé de nouveau contrat avec un autre équipementier. «Mais j’ai déjà testé d’autres skis. Dans les deux prochaines semaines, on devrait savoir avec quel matériel j’aborderai le prochain hiver. J’ai maintenant la certitude que beaucoup de nouveautés vont à nouveau m’attendre. Je m’en réjouis énormément», a déclaré le coureur.