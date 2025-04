1/8 Le sportif suisse le mieux payé est Marco Odermatt. Photo: keystone-sda.ch

Ramona Bieri

Les sports d’hiver vont doucement laisser la place aux sports estivaux. La plupart des disciplines ont déjà terminé leurs saisons. L’occasion pour Blick de se demander quels sont les athlètes qui ont gagné le plus d’argent grâce à leurs succès? Qui sont les Suisses les mieux lotis? Chaque discipline ne rapporte pas la même somme d’argent pour le même succès. Il y a parfois de grandes différences. De plus, les champions de sports d’hiver ne vivent pas seulement de leurs prix, mais ont également des contrats de sponsoring et d’équipement ainsi que des primes pour différentes récompenses, qui se répercutent sur leur compte en banque. Le point par discipline.

Ski alpin

Les skieurs suisses ont connu une saison extrêmement réussie. Cela se reflète aussi en matière d’argent gagné. Chez les hommes, Marco Odermatt, Loïc Meillard et Franjo von Allmen sont les trois athlètes les mieux payés. Un triplé gagnant, comme plusieurs fois cet hiver. Le premier nommé a touché plus de 700 000 francs grâce à ses résultats. Ses coéquipiers ont respectivement touché 405’350 et 356’550 francs. Chez les femmes, Lara Gut-Behrami arrive en deuxième position avec 374’190 francs, derrière Federica Brignone et ses 679’100 francs de gains.

Le ski alpin est le sport d’hiver qui rapporte le plus d’argent. Une victoire rapporte 47’000 francs, mais certaines courses font exception et rapportent davantage.

Saut à ski

Gregor Deschwanden est monté quatre fois sur le podium cet hiver. Cela n’a pas suffi pour remporter une victoire et les 12’000 francs de prix qui vont avec. Il n’en reste pas moins le meilleur suisse parmi les sauteurs à ski en empochant 124’600 francs. Il est le premier Suisse depuis Simon Ammann à se classer dans les 10 athlètes les mieux payés de la discipline depuis la saison 2013-2014. Ammann lui-même ne perçoit que 800 francs de prix en Coupe du monde. L’Autrichien Daniel Tschofenig gagne environ trois fois plus que Deschwanden (372’550), notamment grâce à son triomphe lors de la Tournée des quatre tremplins. Le Suisse gagne néanmoins plus d’argent que Nika Prevc, l’athlète féminine la mieux payée avec 129’569 francs. La Suissesse qui gagne le plus est Sina Arnet avec 400 francs.

Ski de fond

Celui qui est le plus rapide sur la piste de ski de fond reçoit un prix de 15’000 francs. Johannes Hösflot Kläbo a remporté 16 courses. Le Norvégien est donc de loin celui qui gagne le plus d’argent avec 339’200 francs. Et avec ses résultats en Coupe du monde, il a gagné environ un tiers d’argent de plus que la femme la mieux payée, Jessie Diggins (205’900). Du point de vue suisse, ce sont Valerio Grond et Janik Riebli qui gagnent le plus d’argent chez les hommes, avec respectivement 23’775 et 21’100 francs. Ensemble, ils n’atteignent pas le montant versé sur le compte de Nadine Fähndrich (69’500). Chez les femmes, elle est la neuvième athlète la mieux payée cette saison.

Biathlon

Les deux vainqueurs du classement général de la Coupe du monde, Franziska Preuss et Sturla Holm Laegreid, sont aussi les mieux lotis en termes d’argent (avec respectivement 266’430 et 298’000 francs). En biathlon, une victoire rapporte 15’000 francs. Chez les Suisses, Niklas Hartweg (73’344) et Amy Baserga (64’230) sont les mieux payés. Aucun des deux n’atteint un montant à six chiffres.

Skicross

Pour la quatrième fois, Fanny Smith a remporté le grand globe de cristal pour la victoire au classement général de la Coupe du monde. Mais elle est loin de pouvoir rivaliser avec Marco Odermatt en termes de prix. Avec 108’765 francs, elle reste toutefois la femme la mieux payée de sa discipline. La deuxième Suissesse est Talina Gantenbein, qui est la neuvième athlète la mieux payée avec 18’960 francs. Chez les hommes, c’est Reece Howden qui gagne le plus avec 110’700 francs. Le meilleur Suisse est Alex Fiva, qui occupe la 5e place avec 35 625 francs.

Snowboard

Chez les snowboardeurs, c’est une femme qui a remporté le plus d’argent cette saison. Les Suisses sont loin de pouvoir rivaliser avec Miki Tsubaki et ses 127’825 francs. Julie Zogg (29’925) et Dario Caviezel (24’075), n’atteignent même pas la moitié du montant de la Japonaise.

Snowboardcross

Là aussi, c’est une femme qui gagne le plus. Contrairement à Miki Tsubaki, Charlotte Bankes ne dépasse toutefois pas la barre des 100’000 francs (80’850). Les Suisses les mieux payés en sont également très éloignés. Sina Siegenthaler (5700) obtient un montant moyen à quatre chiffres, tandis que le prize money de Kalle Koblet, qui s’est blessé en cours de saison, n’atteint que 600 francs. Il convient de noter que la saison des snowboarders n’est pas encore tout à fait terminée. Deux courses sont encore à venir.

Snowboard freestyle

Les snowboarders sont nettement moins bien lotis que les skieurs. Alors qu’Odermatt perçoit 47’000 francs pour une victoire en Coupe du monde, Taiga Hasegawa a gagné un peu plus de 50’000 francs sur l’ensemble de la saison, au cours de laquelle il a fêté deux victoires. Le Suisse le plus performant est Pat Burgener. Il n’atteint même pas les 2000 francs. Comme Ariane Burri, qui est la meilleure Suissesse (2175), il a obtenu un résultat lors de trois compétitions, ce qui lui a rapporté un peu d’argent (1825).

Ski acrobatique

Des sommes à six chiffres? Il n’y en a pas en ski acrobatique cet hiver. Les athlètes gagnent la majeure partie de leur argent grâce à des contrats de sponsoring. Chez les femmes Flora Tabanelli a gagné 83’437 francs. Mathilde Gremaud n’atteint pas tout à fait les 40’000 francs, ce qui la place en 5e position des athlètes les mieux payées de la discipline. Sarah Höfflin se classe neuvième (20’462 francs), juste derrière Andri Ragettli (22’550), qui est le Suisse le mieux payé.

Aerials

Noé Roth a couronné sa saison en défendant son titre de champion du monde et a gagné au total 43’220 francs cette saison. Dans sa discipline, personne n’a gagné autant que lui. En sept compétitions de Coupe du monde (toujours dans le top 5, deux victoires), il a obtenu un peu moins que ce que Marco Odermatt reçoit pour une seule victoire en Coupe du monde. Pirmin Werner obtient à peine un quart de la somme de son compatriote. Chez les femmes, aucune Suissesse n’a réussi à amasser des gains.