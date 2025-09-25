La FIS introduit les tests de genre

La FIS introduit des tests de genre pour les athlètes féminines. À l'avenir, seules les sportives dont le test génétique SRY est négatif pourront participer aux compétitions féminines.

Le Conseil de la FIS a pris cette décision après avoir consulté des experts en génétique. Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

La FIS a décidé d'introduire des tests de féminité. Le Conseil de la FIS a pris cette décision après avoir consulté des experts en génétique.

A l'avenir, seules les athlètes dont le test génétique SRY est négatif seront autorisées à participer aux compétitions féminines. Le chromosome Y définit le sexe masculin.

«Cette directive est la pierre angulaire de notre engagement en faveur de la protection du sport féminin, et nous sommes convaincus qu'il n'existe qu'un seul moyen équitable et transparent d'y parvenir: en nous appuyant sur des faits scientifiques et biologiques», a déclaré le président de la FIS, Johan Eliasch.

Le plan de mise en œuvre sera désormais élaboré avec les fédérations nationales de ski et d'autres parties prenantes. En athlétisme, la fédération internationale avait exigé pour la première fois un test génétique SRY de toutes les athlètes avant les championnats du monde qui se sont terminés dimanche à Tokyo.