Claude-Alain Schmidhalter est le nouveau président du comité d'organisation des Mondiaux de Crans-Montana 2027. Le Valaisan succède à Urs Lehmann, parti pour devenir CEO de la Fédération internationale (FIS).

Un nouveau président pour les Mondiaux de Crans-Montana

Claude-Alain Schmidhalter a déjà une riche expérience des sports d'hiver.

Blick Sport

Changement à la tête du comité d'organisation des Championnats du monde de ski alpin 2027 à Crans-Montana, en Valais. Claude-Alain Schmidhalter succède à Urs Lehmann à la présidence.

Schmidhalter connaît bien les sports d'hiver. Il a été vice-président de Swiss-Ski pendant neuf ans. Ce Valaisan représente l'association nationale au sein du comité d'organisation des Championnats du monde depuis l'obtention de la candidature de Crans-Montana.

Après l'accession de Schmidhalter à la présidence, Raphaëlle Favre Schnyder siègera au Comité des Championnats du monde, composé de huit membres, en tant que représentante de Swiss-Ski. Elle est membre du comité exécutif de l'organisation faîtière suisse des sports de neige depuis l'année dernière.

L'ancien président Urs Lehmann a quitté le Conseil d'administration des Championnats du monde en raison de son transfert à la Fédération internationale de ski et de snowboard (FIS) en tant que PDG .