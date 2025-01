Ces deux Suissesses joueront gros à Garmisch ce week-end!

1/6 Joana Hählen traverse actuellement une période difficile alors qu'elle fête ses 33 ans. Photo: keystone-sda.ch

Ce Jeudi, Joana Hählen fête son 33ème anniversaire. Mais la Bernoise a d’autres choses à faire que de célébrer. Elle doit en effet participer à son premier entraînement de descente à Garmisch (Allemagne). Et ce n’est pas un détail pour la skieuse. En effet, lors de la descente prévue ce samedi et lors du Super-G de dimanche, elle aura sa dernière chance de se qualifier pour les Championnats du monde de Saalbach (du 4 au 16 février). «C’est un combat de tous les instants. Je sais que mon genou va bien. Et mon ski me convient aussi la plupart du temps. Mais les résultats manquent», analyse la Suissesse.

Il faut dire que ses résultats ne sont jusqu’à présent pas assez bons pour lui permettre une sélection aux Championnats du monde. Pour cela, elle aurait dû se classer une fois dans le top 7 ou deux fois dans le top 15. Mais son meilleur résultat jusqu’à présent est une 20ème place. «Je dois faire un reset et rassembler toutes mes forces pour Garmisch», se projette Joana Hählen.

Mais qu’en est-il de son genou? Depuis 2017, elle skie avec un ligament croisé déchiré à gauche. Cela semble tenir le coup. Mais le sort a encore frappé il y a un an: son ligament croisé du genou droit s’est aussi déchiré, et elle a de nouveau décidé de ne pas se faire opérer. «Cet été, il n’était pas couru d'avance que je participe à des courses cet hiver. Ce fut clairement ma rééducation la plus difficile, car on ne savait tout simplement pas comment cela allait se passer.»

Lors des entraînements en novembre, sa jambe lui a fait tellement mal au départ à cause de l’extension qu’elle a été nettement handicapée. «Ensuite, j’ai remonté la pente. Mais après de bons entraînements, il y a toujours un coup à encaisser lors des courses. Ce n’est pas facile de me reconstruire mentalement après tout cela», confie la Bernoise. Toujours est-il que lors de ses dernières courses à Garmisch, il y a trois ans, elle a terminé deux fois huitième. De quoi la motiver à se surpasser.

«Ne pas faire l’autruche»

Du haut de ses 22 ans, Delia Durrer, a quant à elle onze ans de moins que Joana Hählen. Les deux skieuses sont amies. Elle aussi a le couteau sous la gorge en vue des Championnats du monde. La Nidwaldienne n’a encore jamais skié à Garmisch. Elle estime pouvoir y attaquer en «toute fraîcheur». Certes sa saison est compliquée, mais Delia Durrer affirme «ne pas faire l’autruche». Une participation aux championnats du monde serait grandiose pour elle.

Bonne joueuse, elle se félicite que Malorie Blanc, 21 ans, l’ait dépassée. La Valaisanne a en effet déjà son ticket en poche pour Saalbach après ses excellentes performances cette saison. «C’est super de voir de jeunes skieuses être performantes. J’espère pouvoir me mesurer encore à elle à l’entraînement et que nous serons présentes lors de nombreux grands événements à l'avenir.»