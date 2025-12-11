DE
FR

Un an après sa grave chute
Cyprien Sarrazin a renfilé les skis

En décembre 2024, le Français Cyprien Sarrazin était victime d'une terrible chute sur la piste du Stelvio de Bormio. Un an plus tard, le skieur français est de retour sur des skis, pour son plus grand plaisir.
Publié: 18:31 heures
Cyprien Sarrazin a de nouveau pu enfiler des skis.
Photo: AFP
Blick Sport

En cette fin d'année 2024, la lutte est acharnée entre Cyprien Sarrazin et Marco Odermatt. Sauf que lors d'un entraînement en vue de la descente de Bormio, le skieur tricolore chute lourdement. «Miraculé» selon ses propres termes, il était passé proche de la mort sur la piste du Stelvio.

Depuis, le skieur de 31 ans est en rééducation constante, même s'il sait que cette saison 2025/26 ne sera pas celle de son retour et qu'il a plutôt comme prochain grand objectif les Jeux olympiques 2030, qui auront lieu chez lui, dans les Alpes françaises.

Ce jeudi, c'est une grande nouvelle que Cyprien Sarrazin a partagée avec ses followers sur les réseaux sociaux. En début de semaine, il a à nouveau chaussé les skis, à Courchevel. «Les sensations étaient bonnes… Rien ne peut égaler ça, écrit-il sur son compte Instagram. J’ai bien fait de prendre mon temps. Je ne réalise peut-être pas encore tout le chemin parcouru jusque-là… sûrement parce qu’il en reste encore beaucoup avant de pouvoir reskier comme je le voudrais, sans douleur aux genoux. Mais hé! C’est une première étape plus que positive.»

