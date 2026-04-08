Mikaela Shiffrin a remporté de nombreux succès la saison dernière. En revanche, elle a traversé une période difficile sur le plan privé. Sa mère a dû lutter contre un cancer.

Ramona Bieri

«Tu as pris soin de moi toute ma vie, maintenant c'est à ton tour de prendre soin de toi.» Mikaela Shiffrin a invité sa mère dans le dernier épisode de son podcast «What's the Point». Un moment très émouvant puisque les deux femmes ont abordé le sujet du cancer contre lequel se bat Eileen Shiffrin.

L'absence répétée de la mère de la star américaine sur le cirque blanc avait surpris les observateurs. On en connait désormais la raison. Le cancer d'Eileen a été diagnostiqué à l'automne dernier. Un nouveau coup dur pour la championne de ski alpin, six ans après le décès soudain de son père.

Pour ne pas perturber Mikaela, l'annonce de cette triste nouvelle n'a été effectuée qu'au terme de la saison, où la skieuse de Vail a remporté le 6e gros globe de cristal de sa carrière. Pour détourner les interrogations, il avait été prétexté qu'Eileen Shiffrin avait acheté une maison et qu'elle était en train d'aménager. Mais c'est bien en raison de la chimiothérapie et des différents traitements que la maman a manqué la plupart des exploits de sa fille.

Tumeur découverte après une coloscopie

La réalité est qu'Eileen Shiffrin a traversé une période difficile. La tumeur a été découverte un peu par hasard, lors d'une coloscopie de routine. Un rendez-vous médical qu'elle avait failli reporter. «On a toujours envie de remettre les choses à plus tard, explique-t-elle à sa fille dans le podcast. J’ai failli le repousser parce que je me disais que j'étais trop occupée et que je n'avais pas le temps.» Heureusement elle ne l'a pas fait. «Je ne saurais trop insister sur l'importance des examens médicaux réguliers», souligne Eileen.

«C'était la première fois que je prenais le départ à Sölden (ndlr: première étape de la saison) sans que tu sois là», déclare Mikaela Shiffrin. Pendant qu'elle dispute les courses, sa mère lutte contre les effets secondaires de son traitement. Eileen parvient tout de même à rejoindre sa fille en Europe, lors du mois de décembre. Elle sera même présente à Cortina d'Ampezzo pour assister à la médaille d'or de sa fille lors du slalom des JO.

Le lien qui unit les deux femmes est très fort, et Eileen est incroyablement fière de sa fille. Après une période difficile, elles retrouvent peu à peu le sourire. Notamment grâce aux succès de Mikaela Shiffrin. Mais aussi parce que leur famille va bientôt s'agrandir. Comme elles le révèlent à la fin du podcast, le frère de Shiffrin, Taylor, va être papa. Quant à l'état de santé actuel d'Eileen, il n'a pas été précisé.