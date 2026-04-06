Mikaela Shiffrin casse l'un de ses globes de cristal

Une célébration qui tourne mal pour Mikaela Shiffrin. L’Américaine a brisé l’un de ses globes de cristal après avoir ouvert une bouteille de champagne.

Blick Sport

Mikaela Shiffrin a une nouvelle fois confirmé cette saison son statut de référence du ski alpin. L’Américaine de 31 ans a remporté à la fois le globe de slalom et le classement général, et s’est illustrée aux Jeux olympiques de Milan-Cortina en décrochant l’or.

Plusieurs raisons de faire la fête, donc. Mais les célébrations ne se sont pas déroulées comme espéré puisque l’un de ses globes de cristal s’est brisé. Sur les réseaux sociaux, Mikaela Shiffrin publie une photo de ses deux trophées: l’un intact, l’autre cassé en deux. La skieuse accompagne l’image de ces mots: «Oups. Malheureusement, ce n’est pas une blague du 1er avril.» Dans les commentaires, elle précise: «J’ai ouvert une bouteille de champagne et le bouchon a heurté le globe, ce qui a fait tomber le trophée de la table.»

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Qu’elle se rassure, l’Américaine n’est pas la première figure du ski à connaître pareille mésaventure. Marco Odermatt avait en effet, lui aussi, cassé l’un de ses globes de cristal il y a un an. Le Suisse avait vu son trophée se briser dès sa remise, à Sun Valley.