En direct à la télé, Marco Odermatt fond en larmes

Marco Odermatt a remporté un nouveau petit globe, celui du géant. À Sun Valley après sa deuxième place lors de sa dernière course de la saison, le Nidwaldien est passé à l'interview à la SRF. Et il n'a pas pu retenir ses larmes.

Blick Sport

Pour sa dernière course de la saison, Marco Odermatt a terminé deuxième du géant des finales de Sun Valley. Il conclut ainsi son exercice 2024/25 avec un nouveau podium, juste derrière son compatriote Loïc Meillard. Par contre, au niveau du classement général, le Nidwaldien va terminer devant le Valaisan, puisqu'il a remporté son quatrième grand globe. À nouveau une saison réussie pour «Odi».

Après la fin de la deuxième manche et globe de cristal entre les mains, Marco Odermatt s'est rendu à l'interview chez nos confrères de SRF. Et là, il n'a pas pu retenir ses larmes: «Je suis vraiment vidé après cette saison incroyable. Je deviens émotionnel. On donne tellement pour le sport chaque jour. Toute l'équipe et la famille. Je ne sais vraiment pas quoi dire. Tous les gens qui vous soutiennent tout au long de l'année. Entraîneurs, famille ou staff, tout le monde aurait mérité un tel globe.»

Si le Nidwaldien ne peut pas partager son trophée avec son entourage il pourra, chose est sûre, au moins passer un bon moment avec ses proches pour fêter dignement cette saison.