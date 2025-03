Doublé pour la Suisse lors du dernier géant de la saison

Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Loïc Meillard est bien l'homme en forme de cette fin de saison. Le triple médaillé des Mondiaux de Saalbach a remporté mercredi le géant des finales de la Coupe du monde à Sun Valley, en devançant Marco Odermatt pour un nouveau doublé suisse.

Auteur d'une démonstration en première manche (0''53 d'avance sur son plus proche poursuivant, Lucas Pinheiro Braathen, qui a terminé 4e), Loïc Meillard s'est imposé avec une marge colossale sur le patron du ski alpin Marco Odermatt: 0''95. Il fait ainsi le plein de confiance avant de partir à la conquête du globe de slalom jeudi.

Le skieur d'Hérémence signe ainsi son troisième succès de rang en technique après son doublé de Hafjell (géant et slalom) dix jours plus tôt. Il avait déjà conclu l'exercice 2023/24 en trombe. Deux fois 2e en géant et victorieux en slalom à Aspen début mars 2024, il avait remporté dans la foulée le géant des finales de Saalbach avant de décrocher une superbe 2e place en super-G.

Mais Loïc Meillard avait manqué de peu le podium en slalom lors des finales 2024 à Saalbach (4e). Il devra certainement faire mieux jeudi pour espérer s'adjuger son premier globe de cristal: 2e de la Coupe du monde de slalom, le champion du monde de la discipline accuse 47 points de retard sur le leader Henrik Kristoffersen, qui s'est quant à lui classé 3e de ce géant.

Assuré de s'adjuger le globe de la spécialité avant ces finales, Marco Odermatt n'a rien pu faire face à la maestria de son compère. Sixième d'une première manche trop tournante à son goût, il s'est toutefois bien repris en "finale". Reste que le Nidwaldien a été privé de victoire lors des cinq derniers géants, cette série "noire" incluant celui des Mondiaux où il avait échoué au pied du podium.

Thomas Tumler 13e

Les autres Suisses ont fini beaucoup plus loin. Le vice-champion du monde de la discipline Thomas Tumler, 9e sur le tracé initial, a également manqué son affaire sur le second parcours pour se classer 13e (à 2''58 du vainqueur). Les spécialistes de vitesse Alexis Monney (18e) et Stefan Rogentin (19e) ont quant à eux terminé aux deux derniers rangs.