Marco Odermatt tient son globe de super-G bien en mains. Mais il sait rien que n'est acquis. Photo: Getty Images

Blick Sport

Marco Odermatt ne s'est pour une fois pas mêlé à la lutte pour le podium, dimanche lors du super-G de Sun Valley. Le Nidwaldien, cinquième, a regardé ses concurrents de lui, ce qui était aussi inhabituel pour eux que pour lui! Mis à part sur la dernière section du tracé, il a constamment perdu du temps lors d’une course peu propre, selon ses standards élevés. Ce revers (relatif...) ne change cependant rien à l’issue du classement – le maître du super-G cet hiver avait déjà assuré son petit globe avant cette dernière course.

«D’une certaine manière, c’est moins émotionnel ou spécial d'avoir remporté ce globe, car la dernière course de super-G de la saison ne s’est pas déroulée comme je l’aurais souhaité. Sinon, j’aurais peut-être pu en tirer encore plus d’émotions et cela aurait été encore plus beau. Mais ça reste une superbe saison», assure le meilleur skieur du monde.

«Aujourd’hui, peu de choses ont fonctionné. C’était une course laborieuse du début à la fin. Évidemment, ça m’agace un peu sur le moment, mais dans une demi-heure, ce sera oublié», confiait Marco Odermatt, vainqueur du globe de la spécialité. Surtout, il sait que rien n'est acquis.

«Il est important de rester à fond, car il y a tellement de jeunes qui arrivent – au niveau national comme international. Si je ralentis, je serai vite loin des globes de cristal», souligne-t-il, en saluant la concurrence. Pour l'instant, le patron, c'est lui et personne d'autre.