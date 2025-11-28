Les Suisses ont déçu au géant de Copper Mountain. Thomas Tumler a fini 9e, première victoire en Coupe du monde pour Stefan Brennsteiner.

ATS Agence télégraphique suisse

La soupe à la grimace dans les rangs helvétiques. Il faut en effet remonter à Sölden en 2024 pour retrouver un podium en géant sans un athlète suisse dessus. On imaginait que Thomas Tumler, 3e de la première manche, allait poursuivre son histoire d'amour avec la neige américaine. Le Grison compte en effet un succès à Beaver Creek, une 3e place au même endroit et deux 4es places à Palisades Tahoe et à Aspen.

Loïc Meillard a fait une première manche moyenne pour ses standards en se retrouvant 7e à environ une seconde de la tête, mais le Valaisan d'origine neuchâteloise a raté son deuxième passage. Les conseils des coaches étaient de prendre toutes les portes sur la taille du ski avec une visibilité au sol pas folichonne, mais le skieur d'Hérémence n'a visiblement pas pu appliquer ces conseils. Il a donc terminé au 18e rang, juste devant Luca Aerni, 22e en matinée et 19e au final.

Une première pour Stefan Brennsteiner

Coupable d'une faute sur l'intérieur en première manche, Marco Odermatt a connu l'élimination alors qu'il dominait ses adversaires. Fadri Janutin (33e), Sandro Zurbrügg (44e) et Livio Simonet (45e), n'ont eux pas passé le cut du premier tracé.

Pour la victoire, c'est du côté de l'Autriche qu'il faut se tourner avec le premier succès en Coupe du monde pour Stefan Brennsteiner. Le coureur de 34 ans n'a pas tremblé en seconde manche pour s'imposer avec 0''95 d'avance sur Henrik Kristoffersen. Le podium est complété par Filip Zubcic.