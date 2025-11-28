DE
Deuxième manche à 21h
Thomas Tumler sur le podium provisoire, Marco Odermatt éliminé

Thomas Tumler est 3e à l'issue de la première manche du géant de Copper Mountain. Marco Odermatt a lui connu l'élimination.
Publié: 19:07 heures
Dernière mise à jour: 19:08 heures
Thomas Tumler est à moins d'une demi-seconde de la première place.
Photo: Getty Images
ATS Agence télégraphique suisse

Thomas Tumler apprécie la neige américaine. Il compte en effet un succès à Beaver Creek, une 3e place au même endroit, ainsi que deux 4es places à Palisades Tahoe et Aspen. Le skieur grison est en lice pour décrocher un cinquième podium dans sa discipline de prédilection. Le vice-champion du monde accuse 0''48 de retard sur Stefan Brennsteiner, tandis que le Slovène Zan Kranjec se glisse entre les deux hommes.

Marco Odermatt était en tête

Bon sur le haut, mais moins en contrôle sur le bas, Loïc Meillard est 7e à 0''97. Et Marco Odermatt ? Eh bien, le Nidwaldien ne réalisera pas de 3 sur 3 après ses succès à Sölden et hier en super-G. Le meilleur skieur du monde a chuté sur un intérieur, se montrant très agressif alors qu’il comptait 0''37 d’avance sur la concurrence.

Après 30 concurrents, un troisième Suisse est pour l’heure qualifié: il s’agit de Luca Aerni, 21e à 2''17.

