Marco Odermatt: «Bizarrement, je ne suis pas fâché»

Marco Odermatt sera passé par toutes les émotions à Copper Mountain. Jeudi, il remporte le super-G. Le lendemain, il est éliminé au slalom géant. Voici sa réaction après sa sortie de piste lors de la première manche.

Ramona Bieri

Marco Odermatt avait remporté les deux courses pour lesquelles il s'était élancé depuis le début de la saison, la seconde ce jeudi à Copper Mountain, lors du Super-G. À peine 24 heures plus tard, le Nidwaldien avait l’occasion d’étendre sa série de victoires. Déterminé, il s’élance hors de la zone de départ, trouve immédiatement le rythme et attaque à fond. Les temps intermédiaires? Tous s’allument en vert.

Après environ 40 secondes de course, il devance l’Autrichien Stefan Brennsteiner de 37 centièmes. Et puis… voilà. Quelques virages plus tard, il glisse sur le ski intérieur et est éliminé. Amer. Au lieu de se réjouir de son meilleur temps, Marco Odermatt reste la tête basse à côté de la piste.

Premier abandon depuis un an!

C’est le premier abandon de Marco Odermatt depuis près d’un an. Et il se produit à nouveau lors d’une course américaine. Le 8 décembre 2024, il avait été éliminé lors de la deuxième manche du slalom géant à Beaver Creek. Un ski intérieur classique — une fois de plus ici, explique Marco Odermatt à la SRF. Cet échec est un peu frustrant, car à l’entraînement, une telle erreur ne se produit jamais. Mais en course, on pousse à fond et on n’est pas aussi précis dans ses appuis que sur une piste glacée. Du coup, j’ai mis un peu trop de poids sur le ski intérieur, et ça n’a pas tenu.»

La dernière fois que Marco Odermatt a été éliminé en première manche, c’était à Sölden en 2024. Mais le Nidwaldien ne se morfond pas. «Bizarrement, je ne suis pas fâché», détaille-t-il. La raison: ses journées ont été éprouvantes. En effet, Marco Odermatt avait récemment lutté contre une légère grippe, et sa victoire en super-G lui avait aussi coûté beaucoup d’énergie.

Cette élimination marque aussi la fin d’une série impressionnante. Lors des huit derniers slaloms géants, Marco Odermatt est toujours monté sur le podium: quatre victoires, deux deuxièmes places et deux troisièmes. Il se concentre désormais sur la récupération. «Et ensuite, direction Beaver Creek».