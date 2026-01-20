Marco Odermatt doit-il renoncer à certaines épreuves?

Marco Odermatt a un gros programme à accomplir dans les semaines à venir. Mais le Nidwaldien ne veut pas s'arrêter en si bon chemin, et va tout donner jusqu'à la fin de la saison.

Marcel W. Perren

Kitzbühel, 25 janvier 2025. Marco Odermatt rate sa première victoire lors de la descente sur la Streif le lendemain de son triomphe retentissant en super-G. Beat Feuz émet peu après une thèse particulière. «Peut-être que Marco a perdu la descente à cause de son succès en super-G.»

L'ancien champion olympique explique ses soupçons: «Quand tu gagnes en super-G à Kitzbühel, cela coûte énormément d'énergie en vue de la descente. Vendredi, après la cérémonie protocolaire et le contrôle antidopage, Marco n'est rentré à l'hôtel qu'à 15h30, sans dîner dans l'estomac. et à 18h, il devait déjà retourner à la cérémonie protocolaire suivie d'une visite au studio de l'ORF. Il a fallu attendre 19h30 pour qu'il puisse enfin manger à l'hôtel de l'équipe. Il est donc compréhensible qu'il n'ait pas pu trouver les ressources pour la descente.»

Le Bernois a vécu un scénario comparable lors de son année de champion du monde en 2017. «À l'époque, j'étais dans la forme de ma vie. Mais après la troisième place et le marathon protocolaire et médiatique qui l'accompagnait, j'ai été éliminé le lendemain.»

Faudrait-il faire une pause?

Bernhard Russi conseille donc à Marco Odermatt, dans le podcast «Après-Ski» de Blick, de faire une courte pause dans la compétition. «Le gigantesque programme que Marco suit est non seulement lié à d'énormes contraintes physiques, mais aussi à des charges mentales très élevées. C'est pourquoi, à sa place, je ferais l'impasse sur une course avant les Jeux olympiques.»

Pour Bernhard Russi, il est également clair dans quel lieu une telle pause aurait le plus de sens. «Je pense à la descente de Crans-Montana ou, justement, au super-G de Kitzbühel.»

«La lutte pour les globes est équilibrée»

Personne ne connaît mieux l'athlète Marco Odermatt que son entraîneur de longue date, Helmut Krug. Et ce dernier ne pense pas à une pause de compétition pour son grandiose protégé. «À 28 ans, Marco se trouve dans la meilleure période d'une carrière de skieur, il est dans une forme incroyable.»

En raison de sa routine, Marco Odermatt consomme également moins d'énergie qu'il y a quelques années. «Et comme il veut également remporter le globe de cristal dans toutes ses disciplines cet hiver, il ne manquera probablement aucune course.»

Le gros globe pour la victoire au classement général de la Coupe du monde sera très probablement remporté par Marco Odermatt en raison de ses presque 600 points d'avance. La lutte pour les petits globes est toutefois beaucoup plus équilibrée. «Marco est actuellement en tête de la descente avec 100 points, du super-G avec 94 points et du slalom géant avec 95 points. Cela pourrait donc devenir très serré pour lui s'il devait manquer une course», calcule Helmut Krug.

L'exemple de Didier Cuche

Jusqu'aux finales de Kvitfjell, il reste encore cinq descentes, quatre super-G et trois géants au programme en Coupe du monde. Mardi, Odermatt participera au premier entraînement de descente sur la Streif.

La biographie de son idole de jeunesse, Didier Cuche, devrait donner du courage au Nidwaldien. Le Neuchâtelois a été le dernier à réussir l'exploit de remporter le super-G et la descente du Hahnenkamm en l'espace de 24 heures en 2010.