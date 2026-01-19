La légende autrichienne de ski Hans Knauss a formulé une proposition révolutionnaire après le week-end de Wengen. Pendant ce temps, la crise se poursuit du côté des Suissesses en vitesse. Voici toutes les petites et grandes histoires du week-end de ski.

Mathias Germann et Marcel W. Perren

Marco Odermatt va-t-il battre son propre record?

Après sa victoire à Wengen, Marco Odermatt a deux records en ligne de mire. Jusqu'à présent, la star du ski suisse partageait le record masculin au nombre de victoires en une saison avec Ingemar Stenmark, Hermann Maier et Marcel Hirscher. Le Suédois et les deux Autrichiens ont, comme le Nidwaldien, remporté 13 triomphes en Coupe du monde en un seul hiver. Cette saison, Marco Odermatt a déjà remporté sept victoires. Comme l'athlète de 28 ans devrait encore disputer douze courses cet hiver en Coupe du monde, il pourrait bientôt être le seul détenteur du record. Parallèlement, le quadruple vainqueur du classement général de la Coupe du monde pourrait également améliorer son propre record de points en Coupe du monde (2042), établi lors de la saison 2022/23. Actuellement, Marco Odermatt compte 1105 points.

Seulement la moitié des points pour des courses raccourcies?

L'ancien vainqueur de Kitzbühel et d'Adelboden, Hans Knauss, a fait une proposition révolutionnaire après la descente du Lauberhorn: «À mon avis, seule la moitié des points en Coupe du monde devrait être attribuée pour des courses raccourcies. Cela signifie que le vainqueur ne reçoit que 50 points au lieu des 100 prévus. 40 points pour le deuxième, et ainsi de suite. La même règle pourrait être appliquée si un géant ou un slalom devait être interrompu après la première manche en raison des conditions météorologiques.» Walter Reusser, CEO de Swiss-Ski, s'y oppose: «Même si le départ doit être déplacé vers la Tête de chien comme ça a été le cas ce samedi, la descente à Wengen comporte au moins autant de difficultés que les descentes qui se déroulent ailleurs dans leur intégralité. C'est pour ça qu'il convient d'attribuer la totalité des points.»

La Suisse faisait encore pire en 2005

On ne peut pas faire pire? Même après le faible week-end des Suissesses à Tarvisio, le constat reste le même: seules Malorie Blanc et Janine Schmitt ont rempli les critères pour les Jeux olympiques. Il est possible que Corinne Suter soit également convoquée à Cortina. Par contre, le classement en Coupe du monde est actuellement effrayant. Les skieuses de Swiss-Ski occupent la septième place au classement du super-G par nation. Elles n'ont récolté que 148 points en trois courses. La dernière fois qu'elles ont fait pire, c'était il y a deux décennies. A l'époque, elles n'avaient que 147 points à la fin de l'hiver. A titre de comparaison, l'Autriche (première place) avait obtenu 1956 points à l'époque. Une avance folle.

Beat Feuz rapide, même sans combinaison de course

Beat Feuz (vainqueur à Wengen en 2012, 2018 et 2020) a dû céder samedi son record de victoires lors de la descente à Marco Odermatt. L'ancien champion olympique de descente a démontré, en tant que caméraman de la télévision alémanique, qu'il avait toujours une bonne maîtrise de la piste, même trois ans après sa retraite. Bien qu'il n'ait pas skié en tenue de course, mais en tenue de ski normale et sans bâtons, il a perdu 12 secondes sur le meilleur temps de la star montante Giovanni Franzoso en super-G. Son retard sur le Liechtensteinois Marco Pfiffner n'était même que d'environ 5 secondes.

292 jours de pause, est-ce suffisant?

Federica Brignone est sur le point de faire un retour sensationnel après les graves blessures qu'elle a subies aux jambes lors des championnats d'Italie en avril dernier. Lundi, la championne du monde de géant et vainqueur du classement général de la Coupe du monde 2025 a annoncé qu'elle prendrait le départ de la course de Kronplatz ce mardi. Cela doit être mûrement réfléchi. Pourquoi? D'une part, Federica Brignone souhaite avoir un rythme de course avant les Jeux d'hiver à domicile. D'autre part, elle ne bénéficierait plus du statut de blessée, ce qui pourrait la faire reculer dans la liste de départ en Coupe du monde.

Petra Vlhova s'agite aussi

Difficile à croire, mais c'est vrai. Outre Federica Brignone, la Slovaque Petra Vlhova pourrait également prendre le départ à Cortina. Après deux ans d'absence pour cause de blessure, ses médecins lui ont donné le feu vert pour s'entraîner, puisque son genou tient. «Cela peut sembler fou, si peu de temps avant les Jeux olympiques. Mais j'ai décidé de me battre pour avoir une chance d'y participer.» Petra Vlhova a remporté l'or en slalom à Pékin en 2022. «Je prendrai la décision de participer ou non 48 heures avant la course», précise-t-elle. Le slalom aura lieu le 18 février.

Le phénomène Ester Ledecka doit faire un choix?

En 2018, Ester Ledecka a écrit l'une des plus belles pages des JO. Elle a remporté l'or en snowboard et en ski alpin. Réussira-t-elle à faire de même en 2026? La Tchèque de 30 ans a décidé depuis longtemps de renoncer à la descente. Elle prévoit de participer au slalom géant parallèle de snowboard, qui aura lieu le même jour (8 février). On verra tout de même Ester Ledecka sur deux lattes, lors du super-G (12 février). Bonne nouvelle: la Tchèque revient en forme au bon moment, puisqu'elle a terminé troisième à Tarvisio.

Un duel de générations à venir?

La jeune prodige du ski allemand Emma Aicher, née en Suède, a terminé cinquième de la descente à Tarvisio. Elle a, dans la foulée, remporté le super-G. Les performances de Lindsey Vonn sont aussi vraiment convaincantes. L'Américaine de 20 ans son aînée s'est classée troisième et deuxième. Il est bien possible que ces deux athlètes d'exception croisent à nouveau le fer aux Jeux olympiques. Ce serait à nouveau un duel de générations à part.

Un mannequin donne un coup de pouce à une star italienne

Le Transalpin Christof Innerhofer a réalisé une performance remarquable à Wengen. Un mois après son 41e anniversaire, le champion du monde de super-G 2011 a pris la dixième place de la descente! L'Italien est ainsi le premier skieur de plus de 40 ans à se classer dans le top 10 de la descente du Lauberhorn. Pour rappel, Christof Innerhofer avait triomphé en 2013 sur la plus longue descente du monde. «À l'époque, une rumeur peu réjouissante m'a poussé, se souvient-il. Quelques heures avant la course, mon coéquipier Peter Fill a affirmé que ma petite amie sortait avec un autre homme. Après cela, je me suis catapulté hors du portillon de manière agressive, comme jamais auparavant. L'affirmation de Peter m'a mis en colère et m'a fait réagir. Après avoir traversé le tunnel, je me suis dit: 'Voilà, maintenant je montre à ma copine qui est le chef ici'».

Innerhofer s'est séparé depuis longtemps de sa petite amie de l'époque, mais il est actuellement de nouveau amoureux. Sa copine est un mannequin autrichien. «Un jour viendra où je publierai le nom et la photo de ma merveilleuse petite amie. Mais il est encore un peu tôt», explique l'Italien en souriant malicieusement.