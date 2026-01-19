Les meilleures géantistes du monde se retrouvent mardi à Kronplatz. La Valaisanne Camille Rast avance en pleine confiance, même si l’Autrichienne Julia Scheib reste solidement installée en tête du classement.

Alexander Hornstein

Le compte à rebours pour les Jeux olympiques 2026 est lancé depuis longtemps déjà. Le grand rendez-vous s’ouvrira dans à peine deux semaines et demie. D’ici là, les meilleures skieuses de la Coupe du monde auront encore trois courses techniques à disputer, à commencer par celle de ce mardi à Kronplatz. Une fois encore, les espoirs suisses reposent sur Camille Rast.

Date Événement Heure de départ Mardi 20 janvier Première manche géant 10h30 Mardi 20 janvier Deuxième manche géant 13h30

Camille Rast va-t-elle se rapprocher de Julia Scheib, la spécialiste du géant?

Si le slalom demeure sa discipline de prédilection, la Valaisanne brille également en géant cet hiver. Lors de ses cinq dernières sorties, elle a systématiquement terminé dans le top 5. À Kranjska Gora, elle est même montée sur la plus haute marche du podium, en géant comme en slalom. Malgré ces performances, elle accuse déjà un retard de 119 points sur la leader de la discipline, l’Autrichienne Julia Scheib.

Mais en ski, on le sait, tout peut aller très vite — sur la piste comme au classement. Une victoire de Camille Rast à Kronplatz combinée à une élimination de Julia Scheib ramènerait l’écart à seulement 19 points. Un scénario toutefois hypothétique, tant la spécialiste autrichienne du géant impressionne cet hiver.

Seule fausse note à son tableau: début décembre à Tremblant, où elle n’avait pas rallié l’arrivée. Pour le reste, Julia Scheib a enchaîné les performances de haut vol, alternant deuxièmes places et victoires lors des cinq autres géants disputés.