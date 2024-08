Mikaela Shiffrin: «Le voir comme ça, c'était vraiment effrayant»

1/10 Spectatrice plutôt qu'athlète: Mikaela Shiffrin aux Jeux olympiques de Paris.

Mikaela Shiffrin (29 ans) est en pleine préparation pour la nouvelle saison de ski. Malgré tout, l'Américaine n'a pas manqué d'assister aux Jeux olympiques de Paris. Elle y a vibré avec ses compatriotes et s'est réjouie, entre autres, des succès de la reine de la gymnastique Simone Biles ou de la star des haies Sydney McLaughlin-Levrone.

«Je n'ai jamais assisté aux Jeux olympiques en tant que spectatrice, j'y ai toujours participé moi-même en tant qu'athlète», révèle Mikaela Shiffrin dans une interview accordée à Eurosport. «Là, c'était vraiment une super expérience». Car, bien qu'elle soit une athlète de sports d'hiver, elle aime l'été. Et après huit semaines d'entraînement, il était agréable «d'entrer à nouveau en contact avec le monde du sport, avec d'autres athlètes».

La chute d'Alexander Kilde, puis la sienne

Mikaela Shiffrin ne parle pas seulement de son séjour à Paris, mais aussi des moments de frayeur de sa dernière saison. En l'espace de deux semaines environ, son fiancé Aleksander Aamodt Kilde (31 ans) a fait une chute grave, puis Mikaela Shiffrin elle-même a été touchée. «La chute d'Aleks a changé ma vie», déclare-t-elle.

Rien d'étonnant à cela, car la quintuple vainqueure du classement général de la Coupe du monde a dû traverser des épreuves au cours des cinq dernières années et «rendre visite à trop de personnes que j'aime à l'hôpital». Ainsi, en 2019, sa grand-mère Pauline est décédée et, un an plus tard, son papa Jeff a perdu la vie dans un tragique accident.

«J'ai dû être forte pour le reste de la saison»

Voir son fiancé sur son lit d'hôpital après sa chute, avoir beaucoup de questions et ne pas savoir comment il allait, «c'était vraiment effrayant». Alors que cela a été traumatisant pour Alexander Kilde, «je ne pouvais pas laisser cela m'atteindre trop, parce que je devais revenir en mode course et être forte pour le reste de la saison - et puis je suis moi-même tombée», poursuit l'Américaine.

Cela l'a obligée à faire une pause tout en étant présente pour son petit ami. Les deux ont traversé cette période difficile ensemble. «J'ai vraiment eu besoin d'elle plus que jamais. Elle était mon roc», a récemment déclaré le Norvégien. C'est aussi pour cette raison qu'il a décidé de passer à l'étape suivante et de demander sa bien-aimée en mariage.

