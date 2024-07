Encore un coup dur pour Aleksander Kilde sur la voie de la guérison

1/5 Son amie Mikaela Shiffrin (à gauche) est aux côtés d'Aleksander Kilde à l'hôpital.

Coup dur pour Aleksander Kilde dans sa rééducation! Le skieur norvégien, qui a chuté lors de la descente de Coupe du monde de Wengen à la mi-janvier, a fait le point sur sa convalescence sur Instagram mardi soir.

«Ces dernières semaines, j'ai dû faire face à davantage de douleurs dans mon épaule opérée. Cela semblait être une réaction normale à l'intensité accrue de l'entraînement», explique le sportif de 31 ans. Mais malheureusement, les problèmes sont plus graves: l'os de l'épaule est enflammé.

Mikaela Shiffrin est à ses côtés

Et ce, à tel point qu'un traitement antibiotique par voie intraveineuse est même nécessaire. «Pendant six semaines, je reçois une injection quotidienne jusqu'à ce que l'os sourie à nouveau», écrit Aleksander Kilde. Malgré les mauvaises nouvelles, il fait preuve de son humour habituel. Et il ne pense pas non plus à abandonner: «C'est un coup dur, mais nous allons continuer à nous battre».

Sur la vidéo et les photos que le cador norvégien a publiées sur les médias sociaux, il se montre à l'hôpital. Sa fiancée Mikaela Shiffrin est également présente et s'inquiète pour son bien-aimé. «Je suis heureux et reconnaissant d'être entouré de personnes aussi attentionnées et incroyables», exprime le champion.