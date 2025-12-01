«Je suis énervée et triste, je voulais viser la victoire»

Quinze ans après ses premiers points en Coupe du monde, Wendy Holdener échoue à nouveau au pied du podium à Copper Mountain et termine 4e. Si Mikaela Shiffrin s’impose encore, sept Suissesses marquent des points.

Mathias Germann et Sven Thomann

Presque jour pour jour, cela fait quinze ans. À l’époque, Wendy Holdener (32 ans) marquait ses premiers points en Coupe du monde à Aspen, aux États-Unis. Elle n’avait que 17 ans, terminait 18e et meilleure Suissesse, devenant dès lors la figure de proue d’une équipe de slalom quasiment inexistante. Et aujourd’hui? Holdener demeure la skieuse la plus en vue de Swiss-Ski. À Copper Mountain, à seulement 60 kilomètres à vol d’oiseau d’Aspen, elle signe la 4e place. Une prestation solide. Et pourtant, beaucoup se disent: encore une quatrième place…

Il y a une semaine déjà, à Gurgl en Autriche, Holdener avait manqué le podium de peu. Elle en était ressortie légèrement frustrée. Cette fois, la déception est plus vive. Rien d’étonnant: Holdener occupait la deuxième place après la première manche au moment d’attaquer son second parcours. Elle disposait d’un matelas d’une seconde sur l’Allemande Lena Dürr (34 ans), alors en tête.

Shiffrin, encore intouchable

Dès les premières pentes, elle en perd une bonne partie: les traces marquées, les irrégularités du tracé et la lumière diffuse compliquent sa mise en vitesse. Holdener se bat, mais cède progressivement du temps. À l’arrivée, il lui manque quelques centièmes pour dépasser Dürr. Dépitée, elle laisse tomber les bras. «Je suis énervée et triste», confie-t-elle. Avant d’ajouter: «Je voulais viser la victoire, mais j’ai trop tourné en haut, je n’étais pas assez stable. J’ai laissé filer beaucoup de temps au départ et je n’ai pas réussi à corriger ensuite».

La victoire revient à Mikaela Shiffrin (30 ans, États-Unis). À qui d’autre? Elle s’adjuge là son troisième slalom de l’hiver, avec une domination éclatante. Il s’agit de son 67e succès dans cette discipline, et du 104e en Coupe du monde. Vertigineux. «Dès la rampe de départ, j’entendais le public. C’était fantastique, même avec une visibilité très faible. Maintenant, j’espère pouvoir dormir plusieurs heures», sourit-elle.

Sept Suissesses dans les points

Camille Rast (26 ans), brillante cinquième du géant la veille, prend cette fois la dixième place. «Dans la tête, j’étais moins fraîche que dimanche. Finir dans le top 10 reste positif, car tout se joue à très peu – sauf pour Shiffrin. Je sais que je peux encore progresser.»

Et derrière? Les autres Suissesses signent une réaction convaincante après un début de saison timide. Aline Danioth (16e), Mélanie Meillard (17e), Eliane Christen (19e), Nicole Good (21e) et Anuk Brändli (27e) marquent toutes des points. Aucune autre nation ne place autant d'athlètes dans le classement.