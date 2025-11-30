Maria Rosa Quario, la mère de Federica Brignone, souhaite que sa fille mette un terme à sa carrière après sa grave chute en avril. Dans une interview, elle a évoqué l'accident dramatique de la championne du classement général de la Coupe du monde.

La mère de Federica Brignone souhaite la fin de la carrière de sa fille

Carlo Steiner

Federica Brignone (35 ans) se bat pour revenir au plus haut niveau après sa chute spectaculaire lors des championnats d’Italie début avril. Avec les épreuves olympiques de Milan, sa ville natale, et de Cortina d’Ampezzo en ligne de mire, elle nourrit un grand objectif. Mais si cela ne tenait qu’à sa mère, elle devrait mettre un terme à sa carrière olympique.

Maria Rosa Quario (64 ans), elle-même quadruple vainqueur en Coupe du monde entre 1979 et 1983, estime que sa fille pourrait légitimement arrêter: «En tant que maman, je souhaite qu’elle s’arrête. Elle a tout gagné, c’est bon.» Cependant, elle admet aussi: « Ce serait déjà fantastique de la voir simplement reprendre la compétition après que son genou ait explosé de la sorte. »

«Menacée de perdre sa jambe»

La skieuse, forte de 37 victoires en Coupe du monde, s’était fracturée plusieurs os et avait subi une rupture des ligaments croisés du genou lors du slalom géant d’Alpe Lusia, nécessitant une opération. Sa mère, Maria Rosa, a appris la nouvelle par son fils Davide, entraîneur de Federica: «J’ai appelé mon fils Davide, mais il n’a pas répondu. Quand il m’a rappelée, j’ai été choquée. 'Maman, Fede s’est très gravement blessée.'»

Depuis les pistes, elle s’est immédiatement précipitée à l’hôpital. Entre-temps, un drame encore plus grand planait: «Les médecins m’ont dit qu’elle risquait de perdre sa jambe.»

Heureusement, cette pire crainte ne s’est pas concrétisée. Federica Brignone peut désormais marcher à nouveau et a commencé l’entraînement après sa rééducation. Elle reprendra la neige à la fin du mois. Le calendrier jusqu’aux Jeux olympiques de février reste serré et il est encore incertain si cela suffira. Sa mère se contente de conclure: «Si elle se sent aussi bien qu’avant sur les skis, elle sera de la partie. »