Federica Brignone sacrée «Skieuse d'Or»

Publié: il y a 40 minutes

L'Italienne Federica Brignone décroche le prestigieux «Skieur d'Or» après une saison remarquable. Malgré ses succès, une blessure sérieuse lors des Championnats d'Italie assombri le tableau.

À 35 ans, l'Italienne décroche cette distinction pour la deuxième fois après 2020. Photo: keystone-sda.ch

Blick Sport

Après une saison exceptionnelle, Federica Brignone a été récompensée du prestigieux prix du «Skieur d'Or». À 35 ans, l'Italienne décroche cette distinction pour la deuxième fois après 2020, succédant à Marco Odermatt.

Avec dix victoires dans trois disciplines différentes, Brignone a remporté le classement général de la Coupe du monde la saison dernière. Elle a également conquis les petits globes de cristal en descente et en slalom géant, terminant juste derrière Lara Gut-Behrami en super-G.

Saison de rêve, fin tragique

Mais cette saison de rêve s’est conclue sur une note tragique: lors des Championnats d’Italie, la skieuse a subi une double fracture du tibia et du péroné, ainsi qu’une déchirure du ligament croisé. Elle manquera ainsi la majeure partie de la saison à venir, et sa participation aux Jeux olympiques dans son pays reste incertaine.

L’Association internationale des journalistes de ski décerne ce prix depuis 1963. Côté suisse, Marco Odermatt est le seul lauréat de la dernière décennie (2022 et 2024).