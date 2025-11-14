Wendy Holdener, triple médaillée olympique et star du slalom, utilise un système innovant pour maintenir ses skis parallèles et perfectionner ses virages. L’objectif? Retrouver la victoire et dominer les pistes à Levi.

Est-ce que cette astuce permettra à Wendy Holdener de remonter sur la plus haute marche du podium?

Mathias Germann

Connaissez-vous Try Ski? C’est une petite aide à la pratique du ski en plastique, destinée aux enfants. Elle maintient les pointes de ski ensemble et empêche les skis de se croiser ou de s’écarter. Wendy Holdener, skieuse professionnelle, utilise un système similaire! «Sur des pistes plates et une neige dure et exigeante, j’ai pu faire quelques virages d’enfer – j’ai presque oublié que j’étais enchaînée», dit-elle avec un sourire.

La variante qu'utilise Wendy Holdener s’appelle Twin Carve – plus moderne et plus chère que la petite aide basique. Deux rails sont montés, non pas sur les pointes, mais devant et derrière la fixation et obligentla skieuse à maintenir les skis parallèles. L’entraîneur Jörg Roten explique: «Nous voulons éliminer les petites dérives que Wendy a parfois devant les portes. L’objectif est de se mettre immédiatement en traction. C’est un nouveau système que nous avons intégré à son programme.»

Le Twin Carve oblige Wendy Holdener à skier serré – un objectif qu’elle poursuit de toute façon, en prenant modèle sur les hommes les plus rapides en slalom. «Se tenir plus haut, rester plus près des portes et répartir l’appui de manière régulière: c’est la tendance», explique Jörg Roten.

Il pense moins au champion olympique Clément Noël, grand et très direct sur ses skis, qu’au quadruple vainqueur du globe de slalom Henrik Kristoffersen: plus petit, son ski est rond et fluide. Wendy Holdener s’est d’ailleurs entraînée avec le Norvégien, autrefois protégé de Jörg Roten, l’hiver dernier.

«Pas de position qui freine»

Wendy Holdener ne réinvente pas le ski, mais elle le fait évoluer. Sur les pistes raides, le Twin Carve n’apporte pas beaucoup d’aide, car les skis peuvent parfois s’écarter. En revanche, sur les sections moins abruptes, le système constitue un excellent complément à son entraînement.

En plus de forcer le guidage serré des skis, Wendy Holdener y voit deux avantages: «Je ne peux pas adopter la position en V, qui freine. Et je dois rester bien droite au-dessus des skis avec les hanches – sinon on risque presque de tomber.» Presque? Wendy Holdener rit: «Je ne suis en réalité jamais vraiment tombée. Une fois, ça m’a un peu fait basculer sur le côté, mais je pensais que ce serait bien pire.»

Les chaînes sont désormais brisées!

On verra bien si cette nouvelle astuce porte ses fruits dès ce samedi à Levi. Les longs passages plats qui s’y trouvent exigent beaucoup de travail vers l’avant. C’est exactement ce que Wendy Holdener a entraîné avec Twin Carve. Une chose est sûre: sans les chaînes, elle se sentira plus libre. Un avantage psychologique. «Avec Twin Carve, on a rarement la sensation de skier cool – on est coincé. Si on les enlève, on se sent libéré», explique Jörg Roten. Wendy Holdener est d’accord: «C’est plus amusant sans eux.»

Et où mène ce plaisir? Wendy Holdener: «J’aspire à la prochaine victoire.» Cela fait presque trois ans qu’elle n’en a pas remporté. Pourtant, l’hiver dernier a été bon: trois fois deuxième en Coupe du monde, trois fois argent aux championnats du monde. Beaucoup s’en seraient réjouis. «Mais la victoire manquait. Elle était déjà l’objectif de l’année dernière. Maintenant, je tente à nouveau ma chance.»