La skieuse suisse Lara Gut-Behrami fait face à un défi de taille après une grave blessure au genou. À 35 ans, son retour à la compétition s'annonce incertain, surtout dans un sport où les athlètes de plus de 30 ans sont rares au plus haut niveau.

Marco Pescio

Après sa chute à l'entraînement et la grave blessure au genou désormais confirmée, Lara Gut-Behrami entame un long processus de rééducation. Un parcours exigeant pour n'importe quel athlète, quel que soit son âge. Mais dans son cas, la situation est d’autant plus délicate qu’elle avait annoncé faire de cette saison sa tournée d’adieu. Si Lara Gut-Behrami décidait finalement de prolonger sa carrière et de revenir après sa guérison, elle le ferait à 35 ans.

Un élément important: très peu de skieuses de plus de 30 ans participent encore régulièrement à la Coupe du monde. Et l’histoire du ski montre que lorsqu’une athlète d’élite subit une blessure grave à un stade avancé de sa carrière, un retour réussi devient extrêmement incertain. Autrement dit: le défi est immense pour la Tessinoise.

Des exemples récents l’illustrent. La spécialiste de vitesse Elena Curtoni (34 ans) ou la double championne du monde de descente Ilka Stuhec (35 ans) ont toutes deux peiné à retrouver leur niveau après de lourdes blessures. La légende suisse Sonja Nef (53 ans) s’est (re)déchiré les ligaments croisés à 30 ans – et n’a jamais pu revenir au sommet. Quant à Alexandra Meissnitzer, elle avait terminé troisième des Jeux olympiques de Turin à 33 ans, mais sa déchirure du ligament croisé datait de ses 26 ans.

La situation de la super-technicienne slovaque Petra Vlhova (30 ans), elle aussi touchée au ligament croisé et qui espère rejouer un rôle majeur cet hiver, reste encore incertaine.

Fera-t-elle comme Lindsey Vonn – ou mieux encore?

L’exemple de Lindsey Vonn, 41 ans peut toutefois donner de l’espoir à Lara Gut-Behrami. L’Américaine, forte de 82 victoires en Coupe du monde, a effectué en 2024 un retour très remarqué… cinq ans et demi après sa retraite, et avec une prothèse de genou. En mars, elle est même remontée sur le podium du super-G à la finale de Sun Valley, terminant deuxième.

Pour les fans de ski, la période reste pourtant amère: avec l’Italienne Federica Brignone, 35 ans et Lara Gut-Behrami, ce sont les deux dernières lauréates du classement général de la Coupe du monde qui manquent à l’appel. Federica Brignone avait subi en avril une fracture du tibia-péroné ainsi qu’une déchirure du ligament croisé, et espère encore participer aux Jeux olympiques dans son pays.

Ces deux immenses championnes réussiront-elles à revenir au plus haut niveau après ces blessures tardives? La question reste ouverte.