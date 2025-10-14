Tina Weirather, ancienne star du ski et experte pour SRF, révèle sa deuxième grossesse. L'arrivée du bébé est prévue en mars, un an après la naissance de son premier enfant avec Fabio Nay.

1/7 Tina Weirather a toutes les raisons de se réjouir. Photo: Sven Thomann

Ramona Bieri

Tina Weirather est rayonnante! La Liechtensteinoise dévoile un doux secret: «Le deuxième bébé est en route», annonce-t-elle lors d'une conférence de presse, en retournant son badge, sur lequel il est écrit «boule à facettes dans le ventre».

Elle précise également la date approximative de naissance: le mois de mars. «C’est pourquoi j’aurai un remplaçant à partir de ce moment-là», ajoute Tina Weirather, sans préciser qui prendra sa place au micro.

Depuis sa retraite au printemps 2020, Tina Weirather travaille comme experte en ski pour SRF. Au cours de sa carrière, elle a participé à 222 courses de Coupe du monde et a signé neuf victoires. Ses plus grands succès ont eu lieu en super-G: vice-championne du monde en 2017 et médaillée de bronze olympique en 2018. Elle a également décroché le petit globe de cristal en 2017 et 2018 en tant que meilleure de la discipline.

Une rencontre placée sous le signe du ski

Tina Weirather a également trouvé le bonheur personnel au cours de sa carrière. Après la saison 2016/17, elle a rencontré Fabio Nay, ancien animateur radio de SRF3, dont elle est tombée amoureuse. Dès leur premier rendez-vous, ils ont partagé un moment complice sur les pistes: «Nous sommes allés skier ensemble. Tina avait de quoi rire et j’ai appris quelque chose», avait confié Fabio Nay à Blick.

En septembre 2022, le couple s’est marié à Malbun, un village au Liechtenstein: «C’était génial! Tous les invités sont restés pour la nuit. Et le matin, nous avons eu un brunch avec de la musique live – tous en costume traditionnel, dirndl et culotte de cuir», s’enthousiasmait alors Tina Weirather. Un peu plus d’un an plus tard, le couple est devenu parent pour la première fois: Lio est né en janvier 2024. Et il deviendra bientôt grand frère.