Après quinze ans d'amitié, les stars du ski norvégien Timon Haugan et Thea Louise Stjernesund officialisent leur relation. Leurs familles et leurs coéquipiers se sont réjouis de cette annonce.

Manuela Bigler

Ce n'est que fin février que Timon Haugan et Thea Louise Stjernesund ont rendu leur relation publique sur la chaîne de télévision norvégienne NRK. Aujourd'hui, le couple de skieurs norvégiens se confie sur les détails de leur histoire d'amour.

«J'étais timide»

Les deux se connaissent depuis environ 15 ans, depuis leurs années de lycée. A l'époque, Timon Haugan était encore loin d'être le sportif sûr de lui qu'il est aujourd'hui, rapporte sa compagne. «Il avait les cheveux longs, était plus petit d'une tête et pesait environ 20 kilos de moins que moi», explique Thea Louise Stjernesund en riant lors d'une interview avec NRK. Lorsqu'elle lui a un jour parlé de ses talents de skieur, Timon Haugan s'était tout simplement enfui. «Thea avait certes l'air gentille avec moi, mais j'étais timide. Je ne m'entendais pas très bien avec les femmes», confie-t-il.

Ce n'est qu'en 2021 qu'il lui avoue ses sentiments. La glace s'est brisée lorsqu'ils se sont entraînés ensemble sur les pistes. Il a finalement osé lui parler de ses projets d'études, car ils fréquentaient ensemble le même gymnase sportif. Durant cette période, ils ont appris à se connaître de mieux en mieux, tout comme leurs parents. Timon Haugan a même vécu trois ans chez les parents de Thea Louise Stjernesund, ce qui avait fait naître des rumeurs sur une éventuelle relation.

Les deux amoureux affirment cependant qu'il ne s'agissait alors que d'une simple amitié. Ce n'est qu'en 2021 que Timon Haugan lui avoue ses sentiments, mais il essuie un refus. «J'ai été complètement prise au dépourvu et c'était un mauvais moment pour moi. Je lui ai donc dit que je reviendrais peut-être vers lui dans cinq ans avec des remords», raconte Thea Louise Stjernesund. Finalement, Timon Haugan n'a dû attendre que quatre ans.

«Ma mère était complètement abasourdie»

En novembre dernier, ils ont finalement annoncé la nouvelle de leur relation à leurs coéquipiers. Cela n'a pas été une grande surprise pour eux, car beaucoup avaient déjà remarqué qu'il y avait une étincelle entre les deux. «Certains ont simplement demandé pourquoi nous avions attendu si longtemps», raconte Thea Louise Stjernesund en souriant.

Mais ce sont les parents qui se sont le plus réjouis. «Ma mère était complètement abasourdie lorsque nous lui avons annoncé la nouvelle. Elle nous a répondu que c'était la meilleure nouvelle de sa vie», ajoute Timon Haugan. Après 15 ans d'amitié et quatre ans d'attente, Timon Haugan et Thea Louise Stjernesund sont désormais le nouveau couple de rêve du ski norvégien.