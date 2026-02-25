Après la pause olympique, la saison de Coupe du monde de ski alpin reprend ses droits ce week-end. A l'approche de la dernière ligne droite, Blick fait le point sur la course aux petits globes de cristal.

Ramona Bieri

Pas de vacances pour les athlètes disputant la Coupe du monde de ski alpin. Alors que la cérémonie de clôture des JO a eu lieu dimanche dernier, la compétition reprend ce week-end, à Garmisch-Partenkirchen (Allemagne) pour les hommes et à Soldeu (Andorre) pour les femmes. Blick fait le point avant la dernière ligne droite pour l'obtention des globes de cristal.

Général de la Coupe du monde

Hommes

Marco Odermatt a déjà une main sur son cinquième grand globe de cristal. A dix courses de la fin, son avance sur son premier poursuivant, Lucas Pinheiro Braathen, est de 587 points. Mathématiquement, «Odi» peut encore être dépassé. Mais comme le Brésilien ne participe qu'aux épreuves techniques, il ne lui reste que quatre courses à disputer cet hiver (400 points maximum). Il ne peut donc plus détrôner le Nidwaldien. Même constat pour Atle Lie McGrath. Loïc Meillard, qui occupe la quatrième place, ne prendra vraisemblablement le départ que de sept courses. Son retard de 702 points est également trop important pour être comblé.

1. Marco Odermatt (Suisse) 1385 points

2. Lucas Braathen (Brésil) 798 points

3. Atle Lie McGrath (Norvège) 694 points

4. Loïc Meillard (Suisse) 683 points.

Courses encore au programme: 3 descentes, 2 géants, 2 slaloms, 3 super G

Femmes

Chez les femmes, la course au gros globe est nettement plus serrée. Mikaela Shiffrin n'a que 170 points d'avance sur Camille Rast. La Valaisanne pourra-t-elle encore rattraper son retard? Il reste encore quatre courses au programme pour les deux techniciennes. Mathématiquement, tout est donc encore ouvert. Si nécessaire, l'Américaine pourrait encore prendre le départ dans les disciplines de vitesse - ce qu'elle n'a fait qu'une fois cet hiver, en super-G. Avec une élimination à la clé.

1. Mikaela Shiffrin (Etats-Unis) 1133 points

2. Camille Rast (Suisse) 963 points

3. Emma Aicher (Allemagne) 684 points

4. Paula Moltzan (Etats-Unis) 614 points.

Courses à venir: 4 descentes, 2 géants, 2 slaloms, 4 super-G

Descente

Hommes

Au cours des deux derniers hivers, Marco Odermatt a été sacré meilleur descendeur. C'est toutefois son compatriote Franjo von Allmen qui a remporté la médaille d'or des derniers championnats du monde et des Jeux olympiques de la spécialité. Il est également son premier poursuivant dans la lutte pour le petit globe. A trois courses de la fin, le Bernois a 115 points de retard. Il sera difficile de faire tomber «Odi», car le Nidwaldien brille cet hiver dans cette discipline: trois victoires, deux fois deuxième et une fois quatrième. Mais rien n'est joué. Les fans de ski peuvent se réjouir de ce duel.

1. Marco Odermatt 510 points

2. Franjo von Allmen (Suisse) 395 points

3. Dominik Paris (Italie) 296 points

4. Giovanni Franzoni (Italie) 224 points.

Courses à venir : Garmisch-Partenkirchen (28 février), Courchevel (France, 14 mars), Lillehammer (Norvège, 21 mars).

Femmes

Lindsey Vonn est montée sur le podium des cinq descentes qu'elle a disputées jusqu'à présent, dont deux fois sur la plus haute marche Après sa terrible chute lors des JO, elle n'a plus son destin entre les mains. Ses adversaires ont encore quatre course pour dépasser l'Américaine. Emma Aicher est la mieux placée pour y parvenir, avec 144 points de retard.

1. Lindsey Vonn (Etats-Unis) 400 points

2. Emma Aicher (Allemagne) 256 points

3. Kira Weidle-Winkelmann (Allemagne) 232 points

4. Laura Pirovano (Italite) 207 points.

Courses à venir: Soldeu (27 février), Val di Fassa (Italie, 6 et 7 mars), Lillehammer (21 mars).

Géant

Hommes

Depuis la saison 2021/22, Marco Odermatt a toujours remporté le petit globe de la spécialité. Actuellement, il est en bonne voie pour triompher à nouveau. Avant les deux dernières courses, il a 103 points d'avance sur Lucas Braathen. Cela signifie que si Odermatt se classe devant le Brésilien le 7 mars, le globe ne pourra plus lui échapper. En effet, son avance avant les finales de Coupe du monde serait de plus de 100 points, ce que rapporte une victoire.

1. Marco Odermatt 450 points

2. Lucas Braathen 347 points

3. Loïc Meillard326 po ints

4. Stefan Brennsteiner Autriche 321 points

Courses à venir: Kranjska Gora (Slovénie, 7 mars), Lillehammer (24 mars).

Femmes

Julia Scheib domine le classement en géant cet hiver. Elle a gagné quatre fois et s'est classée deux fois deuxième. Si l'Autrichienne n'avait pas été éliminée deux fois, elle serait peut-être déjà assurée de remporter le globe. Mais à deux courses de la fin, elle a 89 points d'avance sur Camille Rast. Mathématiquement, la Valaisanne a donc encore des chances de terminer première, mais pour cela, elle devra compter sur d'autres faux pas de Julia Scheib. Celle-ci doit digérer l'échec olympique, car elle n'a pas obtenu de médaille à Cortina. Reste à savoir si cela suffira.

1. Julia Scheib (Autriche) 560 points

2. Camille Rast 471 points

3. Sara Hector (Suède) 429 points

4. Mikaela Shiffrin 353 points.

Courses à venir: Are (Suède, 14 mars), Lillehammer (25 mars).

Slalom

Hommes

La lutte en slalom promet d'être passionnante. Une seule unité sépare les deux leaders Atle Lie McGrath et Lucas Braathen, et le troisième, Clément Noël n'a que 17 points de retard. Tout porte à croire que le globe ne sera attribué que lors de la dernière épreuve de l'hiver. Du point de vue suisse, l'attente pour le deuxième globe de slalom après celui de Dumeng Giovanoli en 1968 devrait se poursuivre une année supplémentaire. Loïc Meillard, actuellement septième du classement de la spécialité, compte 140 points de retard. Il faudrait vraiment un petit miracle pour que le Valaisan réussisse à passer tous les concurrents figurant devant lui.

1. Atle Lie McGrath 452 points

2. Lucas Braathen 451 points

3. Clément Noël (France) 435 points

4. Timon Haugan (Norvège) 399 points

Courses à venir: Kranjska Gora (8 mars), Lillehammer (25 mars).

Femmes

Le seul classement par discipline qui a déjà été décidé avant les Jeux olympiques est celui du slalom féminin. Mikaela Shiffrin a remporté sept courses sur huit, auxquelles s'ajoute une deuxième place. Elle est donc hors de portée de Camille Rast, la seule skieuse à avoir battu la superstar américaine cet hiver dans le virage court.

1. Mikaela Shiffrin 780 points

2. Camille Rast 492 points

3. Wendy Holdener (Suisse) 358 points

4. Katharina Truppe (Autriche) 341 points

Courses à venir: Are (15 mars), Lillehammer (25 mars).

Super-G

Hommes

158 points, c'est l'avance que possède Marco Odermatt sur Vincent Kriechmayr. Il reste trois épreuves à l'Autrichien pour empêcher «Odi» de remporter son quatrième globe de super-G de suite. Une tâche difficile, puisque le Nidwaldien n'a jamais fait moins bien que cinquième cet hiver. Vincent Kriechmayr est certes monté deux fois sur le podium (premier et deuxième), mais sinon il a fini en dehors du top 7. Derrière, deux autres Autrichiens sont mathématiquement encore en course, mais eux aussi doivent compter sur de grosses contre-performances de la part du leader de la Coupe du monde.

1. Marco Odermatt 425 points

2. Vincent Kriechmayr Autriche 267 points

3. Stefan Babinsky Autriche 243 points

4. Raphael Haaser Autriche 241 points

Courses à venir: Garmisch-Partenkirchen (1er mars), Courchevel (15 mars), Lillehammer (22 mars).

Femmes

Les skieuses disputeront encore quatre super-G cet hiver. La lutte pour le petit globe de la spécialité est très ouverte. Sofia Goggia a 60 points d'avance sur sa première poursuivante, Alice Robinson. Derrière elle, Romane Miradoli peut encore y croire, avec 99 points de retard. Avec beaucoup de chance, Malorie Blanc, qui compte actuellement 153 points, peut encore monter sur la plus haute marche du podium de la discipline si elle finit la saison en boulet de canon.

1. Sofia Goggia (Italie) 280 points

2. Alice Robinson (Nouvelle-Zélande) 220 points

3. Lindsey Vonn 190 points

4. Romane Miradoli (France) 181 points.

Courses à venir: Soldeu (28 février et 1er mars), Val di Fassa (8 mars), Lillehammer (22 mars).

Coupe des nations

Il n'y a pas de boule de cristal pour le vainqueur du classement des nations, mais chaque pays espère être le No 1. Au cours des trois derniers hivers, la Suisse a toujours triomphé devant l'Autriche - la saison dernière avec plus de 3000 points d'avance. Cette fois-ci, les athlètes de Swiss-Ski en sont loin. Avant les 22 dernières courses (dix chez les hommes et douze chez les femmes), la Suisse compte bien 600 points de plus que l'Autriche.

Total

1. Suisse 6814 points

2. Autriche 6185 points

3. Italie 4367 points

4. Etats-Unis 4209 points

Le tableau est un peu différent si l'on distingue les sexes. Alors que chez les hommes, la Suisse est en tête devant l'Autriche, elle n'arrive qu'en troisième position chez les femmes.

Hommes

1. Suisse 4398 points

2. Autriche 3329 points

3. Norvège 2683 points

4. France 2503 points

Femmes

1. Etats-Unis 3433 points

2. Autriche 2856 points

3. Suisse 2416 points

4. Italie 1972 points