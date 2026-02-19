Comment Didier Cuche a aidé Camille Rast lors de sa carrière

Camille Rast a remporté l'argent lors du slalom olympique. Derrière ce dernier grand succès se cache aussi Didier Cuche, qui l'a aidée lors d'un changement décisif en 2023.

Mathias Germann et Sven Thomann

Championne du monde et désormais médaillée d’argent olympique en slalom, Camille Rast est irrésistible. En deux saisons et demie, elle a connu une ascension fulgurante. Ce que l’on sait moins, c’est que Didier Cuche a lui aussi joué un rôle important dans cette progression. «J’ai peut-être été une pièce du puzzle», glisse avec modestie le sextuple vainqueur de petits globes de cristal. Mais l’histoire ne s’arrête pas là.

Intertitre

Enfant, Camille Rast admirait Didier Cuche, vibrait devant ses exploits à la télévision. Elle l’a même rencontré lors de l’Ovo Grand-Prix et a pris des selfies avec lui. Les performances exceptionnelles du Neuchâtelois ont longtemps été une source d’inspiration.

Des années plus tard, après la saison 2022/23, Didier Cuche a influencé très concrètement la suite de sa carrière. À l’époque, Camille Rast traversait une période difficile. Son matériel Salomon ne convenait pas à son style. Elle souhaitait revenir chez Head après seulement une saison, mais hésitait à en faire la demande. «Je ne suis pourtant pas quelqu’un de rancunier», précise Rainer Salzgeber, responsable course chez Head.

C’est là que Didier Cuche est intervenu. Quintuple vainqueur de la mythique descente du Hahnenkamm, il avait été entraîné pendant des années par Florian Lorimier, aujourd’hui préparateur physique de Rast. Lui aussi a remporté ses plus grands succès avec Head. «Nous avons dîné ensemble et j’ai ensuite appelé Rainer, parce que Camille avait quelques réticences. J’ai en quelque sorte servi de brise-glace pour son retour», raconte Cuche.

Salzgeber : «Cela a rendu Camille plus forte».

Le début de la success story. RainerSalzgeber confirme: «Camille a beaucoup appris. Même si sportivement cela ne fonctionnait pas chez Salomon, cette expérience l’a rendue plus forte. Et je suis très impressionné par son évolution depuis son retour chez nous.» Camille Rast travaille désormais avec Simon Vicenzi, un jeune technicien déjà très réputé. «Je suis super contente de lui. C’est un perfectionniste, comme moi», souligne-t-elle.

Comment Didier Cuche a-t-il vécu la médaille d’argent de Camille Rast? «J’ai été particulièrement impressionné par les huit premières portes de la deuxième manche. C’étaient des passages très exigeants. Comme lors des Championnats du monde, où elle a décroché l’or, Camille a attaqué sans retenue. Cela montre une volonté énorme et des nerfs solides. Je suis vraiment admiratif. Et bien sûr, avec le recul, je suis heureux d’avoir pu l’aider à ce moment-là.»

Didier Cuche, lui, avait remporté sa seule médaille olympique en 1998 à Nagano, au Jeux olympiques d'hiver de 1998: une médaille d’argent en super-G. Camille Rast possède désormais la même breloque. À 26 ans, elle peut encore viser un ou deux Jeux d’hiver supplémentaires. «J’espère en gagner d’autres», confie-t-elle. Une chose est sûre: Didier Cuche continuera à croiser les doigts pour elle.