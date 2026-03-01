Deux stars du ski rendent leur amour public

Des pistes aux podiums, les couples se forment aussi à haute altitude. Après Michelle Gisin ou Mikaela Shiffrin, c’est au tour de deux figures du ski norvégien d’officialiser leur histoire. Une romance née il y a quinze ans… et scellée bien plus tard.

Ramona Bieri

Michelle Gisin et Luca De Aliprandini, Mikaela Shiffrin et Aleksander Aamodt Kilde, Vincent Kriechmayr et Michaela Heider: en Coupe du monde, les histoires d’amour ne manquent pas. Et la Norvège tient désormais son nouveau duo.

Timon Haugan et Thea Louise Stjernesund, tous deux âgés de 29 ans, ont officialisé leur relation. «Oui, nous sommes en couple», a confirmé la skieuse à la télévision publique norvégienne NRK.

Leur devise pourrait être simple: les bonnes choses prennent du temps. Les deux skieurs se connaissent depuis quinze ans, mais ne sont ensemble que depuis novembre dernier. Leur histoire commence au lycée sportif, où ils partagent la même classe durant quatre ans. À l’époque déjà, Thea Louise Stjernesund est régulièrement invitée à dîner chez Timon Haugan. Leurs mères deviennent amies. Eux aussi, mais sans franchir le pas.

«J’ai été complètement surprise»

En 2021, Timon Haugan tente sa chance et cherche à savoir si leur relation pourrait évoluer. «J’ai été complètement surprise», raconte la Norvégienne. Le timing ne lui convient pas. Mais elle laisse une porte entrouverte: «Je lui ai dit qu’il était possible que je revienne dans cinq ans avec des regrets.»

Timon Haugan n’aura pas à patienter si longtemps. Quatre ans plus tard, la situation a changé. «Finalement, cela n’a pas pris cinq ans, mais quatre. C’est drôle comme les choses évoluent», sourit-elle.

Sans pression ni attentes, «TLS» finit par lui avouer ses sentiments. Cette fois, le courant passe. «Nous avons la chance de bâtir notre relation sur quinze ans d’amitié», souligne-t-elle.

Un duo aussi sur les skis

Leur complicité ne se limite pas à la sphère privée. Sportivement aussi, ils ont déjà vibré ensemble. Aux Jeux olympiques de 2022, les deux spécialistes des disciplines techniques ont décroché le bronze par équipes, avant d’ajouter l’argent aux Mondiaux 2023.

Individuellement, Thea Louise Stjernesund a récemment remporté l’argent en slalom géant aux Jeux olympiques. Timon Haugan, lui, attend encore sa première médaille individuelle lors d’un grand rendez-vous. Mais en Coupe du monde, il affiche une solide régularité: douze podiums, dont six victoires. La skieuse compte pour sa part six podiums. La victoire lui manque encore.

Peut-être qu’à deux, la prochaine marche sera plus facile à gravir.