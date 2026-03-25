En terminant 11e du géant de Hafjell, Mikaela Shiffrin a remporté pour la sixième fois de sa carrière le gros globe. Deux Suissesses ont fini dans le top 10 d'une course dominée par Valerie Grenier.

AFP/ATS

La reine américaine du ski Mikaela Shiffrin a remporté mercredi le classement général de la Coupe du monde pour la sixième fois de sa carrière, égalant le record féminin d'Annemarie Moser-Pröll établi dans les années 1970.

Victorieuse de la Coupe du monde de ski en 2017, 2018, 2019, 2022 et 2023, elle a dû s'employer jusqu'à la dernière course de l'hiver mercredi à Hafjell (Norvège) pour remporter le gros globe avec 1.410 points, 87 de plus que sa rivale allemande Emma Aicher, et continuer d'écrire l'histoire de son sport.

A 31 ans et 110 victoires en Coupe du monde (record absolu), Mikaela Shiffrin clôture un hiver 2025/2026 à l'issue duquel elle aura écoeuré ses concurrentes en slalom, sa discipline de prédilection, avec un nouveau titre olympique à Cortina et neuf victoires en dix courses en Coupe du monde entre les piquets.

« «Je suis très reconnaissante de ce combat qu'on a mené toutes les deux.» Mikaela Shiffrin »

En s'élançant mercredi sur le géant de Hafjell, elle savait qu'il lui suffisait de terminer la course dans le top-15 pour remporter le gros globe. Moins à l'aise en géant depuis sa chute en novembre 2024 et sa grosse blessure à l'abdomen, Shiffrin est passée à côté de sa première manche (17e provisoire), laissant ouverte la porte d'un exploit pour l'Allemande Emma Aicher, la seule encore en mesure de détrôner l'Américaine en cas de victoire.

Tout s'est joué dans la deuxième manche et Shiffrin a su répondre présente: solide, elle termine la course remportée par la Canadienne Valerie Grenier à la 11e place, juste devant Emma Aicher, 12e.

Aicher, 22 ans, aura malgré tout réussi à mettre la pression jusqu'au bout sur Shiffrin. Seule skieuse du circuit à s'aligner dans les quatre disciplines en Coupe du monde, l'Allemande est montée cet hiver sur les podiums en descente, en super-G et en slalom et s'annonce comme une concurrente redoutable pour les prochains hiver.

Shiffrin fond en larmes

«Cette course résume la saison entière, avec beaucoup de travail et une belle bataille. Emma a été incroyable toute la saison et après la première manche, je me suis même dit qu'elle pouvait le faire», a souri Shiffrin. «Donc je suis heureuse d'être devant, mais je suis aussi très reconnaissante de ce combat qu'on a mené toutes les deux.»

En réalisant que le gros globe était acquis, Shiffrin a fondu en larmes avant même la fin de la course et a été félicitée par ses coéquipières. Mikaela Shiffrin, qui s'est surtout alignée cet hiver en slalom et en géant, égale avec ce sixième gros globe de cristal l'Autrichienne Annemarie Moser-Pröll (6 gros globes entre 1971 et 1979). Marcel Hirscher détient le record absolu avec huit gros globes consécutifs entre 2012 et 2019. Elle termine sa saison avec 1410 points, loin des 2206 points qu'elle avait inscrits en 2023 lors de sa dernière saison victorieuse, mais suffisant pour l'emporter en l'absence de plusieurs cadors polyvalentes telles Federica Brignone et Lara Gut-Behrami.

Déjà légende de son sport, Shiffrin est toutefois loin d'être rassasiée et a récemment coupé court aux rumeurs de fin de carrière la concernant. «Je vais courir la saison prochaine, je ne vais pas m'arrêter maintenant», a-t-elle affirmé à la télévision autrichienne alors qu'elle souhaite reprendre les disciplines de vitesse qu'elle avait abandonnées cette saison. «La question est justifiée, je suis plus proche de la fin que du début, mais ce ne sont que des rumeurs», a-t-elle ajouté.

Camille Rast 3e du général

Côté suisse, Camille Rast a été la plus en vue. La Valaisanne, qui a conclu le général au 3e rang, s'est classée 6e de cet ultime géant. La Grisonne Vanessa Kasper s'est aussi illustrée en prenant la 10e place, soit le meilleur résultat de sa carrière. Par contre, Wendy Holdener a manqué son affaire, notamment en 1re manche. Elle a terminé 27e et dernière.

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